Meschede: Zu wenige Gastronomen - Innenstadt-Dinner abgesagt

Beliebte, gesellige Veranstaltung: Das Innenstadt-Dinner in Meschede. In diesem Jahr fällt es aus.

Meschede. Das Innenstadt-Dinner in Meschede wird 2020 ausfallen. Dieses Mal haben sich nicht genug Gastronomen gemeldet. So reagiert das Stadtmarketing.

Das Innenstadt-Dinner zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen im Mescheder Jahreskalender. Allerdings: Im Jahr 2020 wird es nicht stattfinden. Schweren Herzens hat sich das Mescheder Stadtmarketing jetzt zu einer Absage entschlossen.

Nur wenige Gastronomen

Der Hintergrund: Nur wenige Gastronomen hätten in diesem Jahr für eine Teilnahme bereitgestanden - zu wenige, um das beliebte und gut besuchte Event im gewohnten Rahmen anbieten zu können. So hatten nur fünf Gastronomen für das Innenstadt-Dinner zugesagt - die Erfahrung zeige aber, so die Organisatoren, dass eine Durchführung mit weniger als acht oder neun beteiligten Gastronomen nicht sinnvoll sei.

„Wenn nur eine begrenzte Auswahl an Gerichten zur Verfügung steht und sich dazu noch lange Warteschlangen bilden, ist so eine Veranstaltung nicht das, was die Besucherinnen und Besucher von ihr erwarten“, so Christina Wolff, Geschäftsführerin des Mescheder Stadtmarketings. Keinesfalls wolle das Stadtmarketing dabei die Gastronomen, die in diesem Jahr nicht mitmachen möchten, kritisieren. Christina Wolff: „Es handelt sich in jedem Fall um betriebliche oder persönliche Gründe, die absolut nachvollziehbar sind.“

An den Winziger Platz umgezogen

Im Jahr 2019 war das Innenstadt-Dinner erstmals an den Winziger Platz „umgezogen“ - quasi als „kulinarische Meile an der Henne“. Neues Ambiente, einheitliche und hochwertige Stände, erneut eine Vielzahl von Gästen - in jeder Hinsicht sei die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen. Deswegen soll der Verzicht auf das diesjährige Innenstadt-Dinner möglichst eine „einmalige Sache“ bleiben, hofft Christina Wolff: „Wir werden auf jeden Fall mit unseren heimischen Gastronomen über eine Neuauflage im Jahr 2021 im Gespräch bleiben.“

Allerdings: Auch 2018 war das Innnenstadt-Dinner schon einmal ausgefallen. Damals war nach neuen Impulsen gesucht worden.