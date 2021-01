Meschede: Glocken lauter als das Feuerwerk

Feuerwerk über Meschede in der Silvesternacht - hier mit der beleuchteten Abteikirche am Klosterberg.

Meschede Im Vorfeld von Silvester appellierte Bürgermeister Weber an die Mescheder, auf Feuerwerk zu verzichten. Gekommen ist es anders.

Die Polizei meldet eine ruhige Silvesternacht aus Meschede mit lediglich drei Einsätzen. Zum ersten Mal waren diesmal auch um Mitternacht die Glocken der Mescheder Kirchen lauter zu hören als das Feuerwerk.

In Meschede hatte Bürgermeister Christoph Weber im Vorfeld an die Mescheder appelliert, auf Feiern und Feuerwerk zu verzichten. Tatsächlich waren, anders als in den Vorjahren, tagsüber kaum Böller zu hören, die schon im Vorfeld abgefeuert wurden. Um Mitternacht selbst fiel das Feuerwerk zwar geringer aus als sonst, aber es war doch insgesamt mehr, als zu erwarten war. Zwar stiegen deutlich weniger Raketen in die Luft, Böller aber waren dennoch reichlich zu hören. Auffallend auch: Viele Bengalos wurden gezündet - davon schien es doch reichlich Vorräte in Meschede zu geben. Die Intensität des Feuerwerks ließ diesmal schneller nach: Gegen 0.20 Uhr waren auch die letzten Vorräte offenbar aufgebraucht.

Der Appell des Bürgermeisters zum Jahreswechsel

Bürgermeister Weber hatte am Mittwoch für die Stadt Meschede gebeten: Die Stadt Meschede appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, zu Silvester und Neujahr die Vorgaben des Landes NRW zum Infektionsschutz zu beachten und auch auf privates Silvesterfeuerwerk zu verzichten. „Wer jetzt Abstands- und Hygieneregeln einhält, leistet einen wichtigen Beitrag, die Zahl der Neuinfektionen einzudämmen“, so Bürgermeister Christoph Weber.

Zwar untersagen die aktuellen Regeln in diesem Jahr einen Verkauf von Böllern, Raketen und anderer Pyrotechnik - generell wäre es aber erlaubt, zum Jahreswechsel mögliche private „Altbestände“ im Rahmen der aktuellen Abstandsregeln abzufeuern. Dennoch: „Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sinnvoll“, appelliert Bürgermeister Weber. Zum einen könnte das Abfeuern von Feuerwerk zu Menschenansammlungen führen - die wiederum verboten sind. „Wer Infektionsschutz ernst nimmt, sollte unnötige Kontakte in jedem Fall vermeiden“, so Bürgermeister Weber.

Und zum anderen birgt der Umgang mit Feuerwerkskörpern stets die Gefahr von - auch schweren - Verletzungen. Die Krankenhäuser und die Menschen, die dort arbeiten, seien durch die Corona-Pandemie aber ohnehin schon extrem unter Druck, unterstreicht Christoph Weber: „Es gilt, unser Gesundheitssystem vor jeder zusätzlichen - und letztlich unnötigen - Belastung zu schützen.“