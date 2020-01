Meschede. Das Theaterprojekt an der St.-Walburga-Realschule in Meschede steht symbolisch für Schule: Es zählen Teamwork, Zusammenhalt und Kreativität.

Meschede: Dieses Projekt präsentiert die Walburga-Realschule

Wie lang es das Theaterprojekt an der St.-Walburga-Realschule gibt, weiß niemand so genau. Auf jeden Fall schon vor 2001 als Susanne Klinke an der Schule anfing. Dass Schüler und Lehrer das Projekt bereits seit so vielen Jahren mit Leben füllen, spricht für sich. Was sind die Gründe für diesen Erfolg?

Konzept: Schüler proben acht Wochen in kleinen Gruppen

Bitte recht freundlich: Die Gruppe des Theaterprojekts an der Walburga-Realschule baut sich für ein Gruppenbild auf. Foto: Ilka Trudewind

Wer mitmachen möchte, muss sich zunächst einmal bewerben. Eine Jury, die aus Lehrern und Schülern besteht, wählt nach verschiedenen Kriterien neue Darsteller aus. Jede Stimme hat das gleiche Gewicht. Dann werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, so dass ältere auch stets mit jüngeren Kindern zusammenarbeiten. Und Techniker gibt’s natürlich auch. Jede Gruppe bearbeitet dann für mehrere Wochen ein Puzzle-Teil für das spätere Bühnenprogramm. Steht das Programm nach acht Wochen, probt die nächste Gruppe. Auf der Bühne werden dann später alle Puzzleteile zusammengefügt. Es handelt sich also nicht um eine AG, die sich regelmäßig während des gesamten Schuljahres trifft. Etwa 60 Schülerinnen und Schüler arbeiten so an diesem Projekt mit – freiwillig. Die Show findet alle zwei Jahre statt, zum nächsten Mal im Sommer 2021.

Zusammenhalt: Neue Freundschaften über Klassen hinweg

Teil des Projekts ist es, dass ältere und jüngere Schüler miteinander an einer Sache arbeiten. Die Kinder überlegen zusammen, wie sie ihr Stück auf die Bühne bringen. Das fördert dann auch den Zusammenhalt innerhalb der Schule, weil innerhalb der Schülerschaft neue Verbindungen und Freundschaften entstehen.

Kreativ: Schüler entwickeln eigene Ideen und setzen sie um

Die Lehrer geben zwar ein Thema vor, aktuell geht’s um berühmte Paare, aber die Kinder füllen es mit Leben und bauen stets die eigenen Ideen ein. Die Auftritte sind schließlich eine Mischung aus Musik, Akrobatik, Tanz und Schauspiel.

Selbstbewusstsein: Stille Schüler zeigen neue Talente

„Wir beobachten oft, dass schüchterne und zurückhaltende Schüler im Theaterprojekt über sich hinauswachsen und neue Talente zeigen“, erklärt Susanne Klinke. „Auch Lehrer sprechen uns oft an und sagen: So kenne ich die Schülerin oder den Schüler gar nicht aus dem Unterricht“, fügt ihre Kollegin Alexandra Börger hinzu. Das Theaterprojekt kommt auch gänzlich ohne Hauptrolle aus. Susanne Klinke: „Jeder wird so besetzt, dass er brillieren kann.“