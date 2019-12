Meschede. Ein verwirrendes Geschenk: Anmerkungen zum Präsent vom CDU-Europaabgeordneten Peter Liese, das uns in unserer Redaktion in Meschede erreichte.

Meschede: Die Halme des Peter Liese, CDU

Diese Diskussion habe ich bisher nicht so richtig ernst genommen. Denn ich dachte, so bedeutsam ist es für die Menschheitsgeschicke nicht, ob sie nun Strohhalme aus Kunststoff nimmt oder nicht. Mir würden da ein, zwei drängendere Fragen einfallen. Egal, jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Denn der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese hat uns in die Redaktion zwei Halme aus Metall als Weihnachtspräsent geschickt.

In Plastikfolie und Made in China

Bei der Gelegenheit betont er in einem Schreiben noch mal, Plastikmüll sei für Fische, Vögel und Schildkröten lebensbedrohlich.

Mal ein ausgefallenes kleines Weihnachtspräsent: Die Halme des Peter Liese. Foto: Jürgen Kortmann

Deshalb seien ab 2021 viele Einwegplastikprodukte wie eben Trinkhalme verboten. Nachdenklich macht mich: Lieses alternative Metallhalme sind in Plastikfolie eingepackt. Und die hat nicht mal einen Grünen Punkt! Für mich ist also der springende Punkt: Wie entsorge ich die korrekt?

Und die Halme des Europaabgeordneten sind obendrein auch noch „Made in China“. Was ist mit all der Energie und den Versandwegen, die jetzt für die Metallhalme aufgewendet werden müssen? Nun werden also für mich Metallhalme in China produziert und eingeflogen, obwohl ich nie Plastikhalme zu Schildkröten ins Wasser geworfen habe. Eigentlich verwende ich gar keine. Alles ist so kompliziert. Weihnachtsgeschenke können auch irritierend sein.