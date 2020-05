Meschede: Bei Übung mit Motorrad schwer verletzt

Meschede. Auf einem Waldweg in Meschede hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Verletzte wollte üben.

Bei einem Unfall mit seinem Gelände-Motorrad ist ein Mann aus Meschede schwer verletzt worden.

Fehler beim Üben

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr an der Hardt in Meschede. Der 43-Jährige war mit seiner Cross-Maschine auf einem Waldweg unterwegs und führte dort Übungen dort, so die Polizei. Nach eigenen Angaben machte er im Verlauf seiner Übungen einen Fehler und stürzte deshalb mit seinem Motorrad. Nach einer Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats in Meschede. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.