Meschede: Abtei und Hofladen Sauerland trennen ihr Geschäft

Der Hofladen Sauerland auf der Zeughausstraße hat seinen Partner verloren. Ursprünglich war er als Gemeinschaftsprojekt für den Verkauf regionaler Produkte mit der Abtei Königsmünster gestartet. Diese Kooperation ist nun beendet, wie Wolfgang Groeger, Geschäftsführer der Abtei, bestätigt.

Nur noch ein reduziertes Sortiment

Gleichzeitig dementiert die Abtei ein anderes Gerücht: „Die Bäckerei schließt nicht!“, betont Pater Guido Hügen, Pressesprecher der Abtei. Hügen: „Wir sind stolz auf unser Brot. Die Bäckerei ist immerhin einer unserer ältesten Betriebe.“ Das Gerücht war aufgekommen, weil nun mit Tismes ein Bödefelder Bäcker den Hofladen beliefert und seine Außenwerbung angebracht hat.

Gemeinsames Ladenkonzept

Ursprünglich habe die Abtei in einem gemeinsamen Ladenkonzept mit dem Sauerländer Hofladen ihre Produkte in der Innenstadt auch Menschen zugänglich machen wollen, die nicht so beweglich sind, oder keine Möglichkeit haben, den Abteiladen auf dem Klosterberg zu besuchen, erläutert Geschäftsführer Wolfgang Groeger auf Anfrage unserer Zeitung. „Doch das ließ sich für uns kostentechnisch nicht mehr abbilden.“

Für die Abtei zu teuer

Es lohnte sich einfach nicht. Die Abtei stieg daher zum 1. Oktober aus. Auf Wunsch des Hofladens Sauerland beliefere man diesen jetzt mit einem reduzierten Sortiment, sodass die Menschen in der Innenstadt weiterhin dort auch einen Teil der Abtei-Produkte bekommen können. Das volle Sortiment gebe es aber nur im Abteiladen auf dem Klosterberg und in Olsberg. In einem weiteren neuen Laden in Rüthen-Meiste werde in Kooperation mit dem Lieferanten des „Meister Strohschweines“ Fleisch- und Wurstprodukte aus der Abtei angeboten. Viele Produkte könnten auch schon über den Onlineshop bestellt werden.

Im Guten auseinander gegangen

Auch Christian Schulte vom Hofladen Sauerland bestätigt, dass der Laden bisher gemeinsam mit der Abtei betrieben wurde. „Seit Oktober betreiben wir ihn allein.“ Er betont: „Wir sind im Guten auseinander gegangen.“ Die Abtei bleibe als normaler Lieferant zahlreicher Produkte im Sortiment erhalten. Lediglich bei Brot und Backwaren habe man sich jetzt neu für die Bäckerei Tismes entschieden.

Weitere lokale Produzenten

Auf der Homepage nennt der Hofladen als lokale Lieferanten weiterhin die Abtei und die Holunder-Produkte von Schütte aus Eversberg. Der jedoch hat seine Produktion bereits eingestellt. Schulte erläutert: „Da der Sirup sehr lange - bis 20201 - haltbar ist, haben wir seinerzeit hohe Bestände eingekauft und können noch eine Zeit lang den Sirup weiterhin anbieten.“

Weiter Infos zum Hofladen Sauerland

Vor zehn Tagen wurde der Sauerländer Hofladen, der seinen Stammsitz in Arnsberg hat, mit dem Platz 42 der bundesweit wachstumsstärkstes Digitalunternehmen ausgezeichnet.

Außerdem wurde das Unternehmen gerade erst vom Hochsauerlandkreis als familienfreundliches Unternehmen neu zertifiziert.