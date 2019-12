Meschede. Das „3D-Lab“ am Gymnasium der Benediktiner ist in Betrieb. Die Schüler haben schon viele Ideen für Schmuck, Schachbretter oder Schokolade.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meschede: 3D-Lab wird mit 30.000 US-Dollar gefördert

Das neue „3D-Lab“ am Gymnasium der Benediktiner ist in Betrieb. Es ermöglicht Schülerinnen und Schülern eigene Erfahrungen mit der Gestaltung von dreidimensionalen Modellen am Computer zu sammeln und diese dann auch mittels 3D-Druckern vor allem mit verschiedenen Kunststoffen zu drucken.

Während die Schülerinnen und Schüler der AG Robotik & Elektronik bereits im vergangenen Jahr erste Gehversuche mit einem 3D-Drucker aus dem Hobbybereich machen konnten, wurde über die freiwillige Arbeitsgemeinschaft hinaus in diesem Schuljahr erstmals auch ein Projektkurs „3D-Druck“ für die Stufe Q1 (11. Klasse) eingerichtet.

Eigene Ideen entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler des Projektkurses beschäftigen sich mit ihrem Lehrer Joachim Deckers ein Jahr lang mit fachübergreifenden Aspekten der additiven Fertigung, lernen unterschiedliche Zugänge zur Gewinnung der Daten für 3D-Modelle kennen, entwickeln Ideen für eigene Projekte und setzen diese dann konkret um.

Ein Besuch bei der Antonius Köster GmbH in Meschede gab einen ausführlichen Einblick in aktuelle Anwendungsgebiete des 3D-Drucks.

Eine weitere Exkursion führte nach Frankfurt zur Formnext 2019, der Welt-Leitmesse für additive Fertigung. Hier haben die Schülerinnen und Schüler Eindrücke sammeln können, welche innovativen Ideen internationale Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet verfolgen oder bereits umsetzen.

Projekte umsetzen

Anwendungen, die dort zu bestaunen waren, kamen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, darunter Werkzeugbau, Medizin, Kunst und Design oder Sport.

Auch die Schülerinnen und Schüler wollen Projekte in unterschiedlichen Bereichen umsetzen. Alina beschreibt ihre Idee so: „Ich möchte Formen für die Produktion von Schokolade gestalten.“ Lea: „Mittels 3D-Druck-Verfahren eigenen Schmuck herzustellen, finde ich spannend.“ Elias: „Wir wollen ein Schachspiel, vielleicht sogar für den Schulhof, modellieren, bei denen die Figuren gescannte Personen sind – zum Beispiel Lehrer, Schüler oder Mönche.“

Auch im Kunstunterricht

Über Arbeitsgemeinschaften und Projektkurse hinaus wird das 3D-Lab beispielsweise auch für den Kunstunterricht genutzt werden. Das neue 3D-Lab verfügt über sechs einfache und einen professionellen 3D-Drucker, so kann auch in Kursstärke gearbeitet werden.

Ein Profi-3D-Scanner, mit dem Objekte mit einer Größe von wenigen Zentimetern bis hin zu Personen in Lebensgröße gescannt werden können, hilft bei der Gewinnung von realen 3D-Daten. Einige Computer gehören ebenfalls zum Equipment.

Deckers: „Diese hochwertige Ausstattung gehört natürlich nicht zum üblichen Schulinventar: Die Arconic Stiftung fördert Ausstattung, Exkursionen und Fortbildungen mit 30.000 US-Dollar, sonst wäre ein solches Projekt nicht umsetzbar.“

>>>> HINTERGRUND

Die Arconic-Foundation unterstützt das MINT-Projekt des Gymnasiums der Benediktiner mit 30.000 US-Dollar (ca. 27.000 Euro). Die Bewerbung hierzu wurde von der Tital GmbH in Bestwig, die zu Arconic gehört, unterstützt.

Nach einem mehrstufigen Antragsverfahren erhielt das Gymnasium im September 2019 die Zusage. Anfang November erfolgte in Bestwig die feierliche Scheckübergabe.