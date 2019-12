Auf den Straßen in der Region hat es in der Nacht einige Unfälle gegeben.

Schmallenberg. Trotz recht milder Temperaturen waren die Straßen in der Nacht zum Teil recht glatt. Es hat einige Glätteunfälle gegeben.

Mehrere Glätteunfälle im Sauerland - „zum Teil spiegelglatt“

Wegen Glätte ist es in der Nacht zum Montag zu mehreren Verkehrsunfällen im Sauerland gekommen. In Plettenberg im Märkischen Kreis kam ein Autofahrer von der Straße ab und überschlug sich, da es auf der Kreisstraße 8 „zum Teil spiegelglatt“ war, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Hinter der Leitplanke sei der Wagen auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen, der Fahrer blieb aber unverletzt.

Auch im Hochsauerlandkreis ist es laut Polizei an der Schneegrenze zu drei Glätteunfällen gekommen. Bei den zwei Unfällen in Schmallenberg und dem einen in Eslohe habe es keine Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Im Kreis Soest waren Polizeiangaben zufolge Teile der Bundesstraße 55 nach zwei Unfällen mit Sachschäden für etwa vier Stunden gesperrt. (dpa)