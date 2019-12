Meschede. Großes Polizeiaufgebot am Mescheder Bahnhof. Offenbar haben sich dort mehrere Männer geprügelt.

Massenschlägerei am Mescheder Bahnhof - Beteiligter verletzt

Am Sonntagabend haben sich offenbar mehrere Männer am Bahnhof in Meschede zusammengerottet und geprügelt. Noch ist der Anlass und das genaue Ausmaß unklar.

25 junge Männer rotten sich am Mescheder Bahnhof zusammen

Während auf der einen Seite gegen 17.30 Uhr rund 40 Pfadfinder und deren Angehörige am Bahnsteig darauf warteten, dass das Friedenslicht aus Betlehem in Meschede eintrifft, um es dann in die St.-Walburga-Kirche zu bringen, rotten sich offenbar vor McDonald’s rund 25 junge Männer zusammen. Es wird laut und es kommt zu einer Prügelei.

Laut der Beobachtung von Zeugen handelt es sich um junge Männer mit Migrationshintergrund. Mehrere Mescheder informieren die Polizei. „Das war schon eine bedrohliche Situation“, beschreiben Beobachter. Die Gruppe verzieht sich von McDonald’s an den Bahnsteig. Die aggressive Stimmung aber bleibt.

Schlägergruppe macht sich aus dem Staub

Als die Beamten mit Martinshorn am Bahnhof eintreffen, macht sich die Schlägergruppe aus dem Staub. „Richtung Rewe, über die Bahngleise und Richtung Stadt“, erklärt ein Mitarbeiter der Leitstelle seien die Einsatzkräfte den Männern gefolgt. Einige Versprengte habe man erwischt. „Die wussten natürlich nichts.“ Letztlich sei einer mit einer Gesichtsverletzung übrig geblieben. „Nichts Wildes“, so die Polizei.

Verletzung möglicherweise durch einen Schlagring

Laut Informationen unserer Zeitung soll es sich um die Verletzung durch einen Schlagring handeln. Das würde bedeuten, dass auch Waffen im Spiel waren. Dies kann die Leitstelle nicht bestätigen. Ein Schlagring hätte schwerwiegendere Verletzungen gemacht, so die dortige Vermutung. Auch zum Anlass für die Schlägerei kann die Polizei zum bisherigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Laut Informationen unserer Zeitung handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Ramsbecker und Mescheder Türken.