Maskenmuffel in der Bahn: Gewerkschaft im HSK sieht Probleme

flicht zum Corona-Mund-Nasen-Schutz: In Bus und Bahn drohen bald schneller Bußgelder. Michael Gerhards, Vorsitzender der Gewerkschaft GDL in Bestwig fragt sich allerdings, wie die Zugbegleiter, die auf den Strecken im Sauerland in der Regel allein unterwegs sind, das umsetzen sollen.