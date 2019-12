Lebenshilfe in Meschede verärgert Ehrenamtliche

Die Lebenshilfe HSK verändert die Bezahlung ihrer ehrenamtlichen Kräfte. Außerdem reduziert sie ihre Beratungszeiten in Meschede. Das sorgt für Unmut.

Rückzug aus Meschede

Die Lebenshilfe HSK hat ihren Hauptsitz in Brilon. In Meschede gab es seit vielen Jahren ein Büro an der Jahnstraße 4. Hier zieht die Organisation sich mit ihrem Mescheder Beratungsangebot zurück. Während sie bisher in einem festen Büro an der Jahnstraße 4 zu finden war, wird sie in Zukunft nur noch an zwei Tagen pro Woche an der Kolpingstraße 16, beim Mescheder Bürgertreff, Beratungen anbieten: dienstags von 14 bis 17 und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Individuelle Beratungstermine sollen zusätzlich möglich sein.

Nach Informationen unserer Zeitung wechseln die übrigen Mitarbeiter ins Büro nach Brilon an die Gartenstraße 47. Auf Anfrage unsere Zeitung lautet die offizielle Presseinformation: „Die Geschäftsstelle der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e. V. Hochsauerlandkreis in Meschede schließt nicht! Unser Standort in Meschede bleibt weiterhin bestehen. Wir ziehen lediglich in neue Räumlichkeiten in Meschede um.“ Von den reduzierten Öffnungszeiten war dabei keine Rede.

120 Ehrenamtliche im Einsatz

Rund 120 Ehrenamtliche sind neben den Hauptamtlichen im Einsatz. Sie unterstützen Behinderte in ihrem Alltag, übernehmen die Begleitung bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, leisten individuelle Betreuungsangebote, helfen bei der Freizeitgestaltung, sind als Alltagsbegleitung unterwegs unterstützen im Haushalt oder helfen bei verschiedenen Gruppenangeboten, auch für Kinder oder Jugendliche. Dafür wurden sie im Rahmen der Ehrenamtspauschale mit 9,50 Euro pro Stunde bezahlt. Zusätzlich erhielten sie Kilometergeld.

Das wird jetzt reduziert. „Wenn ich einen Klienten in Warstein abhole, dann bezahlte die Lebenshilfe bisher auch die Anfahrt im privaten Pkw mit 30 Cent pro Kilometer“, berichtet ein Ehrenamtlicher, der anonym bleiben will. In Zukunft zahle sie nur noch die Strecken, in denen der Klient mit im Auto sitze und die Rückfahrt. „Die Anfahrt mache ich dann für Gottes Lohn“, ärgert er sich. Dabei wisse doch jeder, der ein Auto unterhalte, dass auch die 30 Cent noch nicht ausreichend sind.

Keine offizielle Stellungnahme

Die Lebenshilfe selbst nimmt zu den Vorwürfen keine Stellung. Inoffiziell heißt es, dass die Stundenpauschale von 9,50 auf 11 Euro erhöht werde, um diese Streichung aufzufangen. Das sei für die Lebenshilfe günstiger, da sich der Verwaltungsaufwand reduziere - nicht alle Ehrenamtlichen sind damit einverstanden.