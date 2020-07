Kultur Pur in Bestwig verschiebt Termine wegen Corona

Bestwig. Der Verein Kultur Pur in Bestwig reagiert auf die Einschränkungen durch Corona. Geplante Veranstaltungen werden verlegt, eine sogar bis 2022.

Aufgrund der weiter bestehenden Einschränkungen für Veranstaltungen mit Publikum verschiebt der Verein Kultur Pur in Bestwig die für September und Oktober geplanten Auftritte von Christian Ehring, Jürgen Becker und Herbert Knebels Affentheater.

„Kabarett in einem gut gefüllten Saal in gewohnter Atmosphäre wird auch in den kommenden Monaten noch nicht möglich sein“, sagt Vorsitzender Jan Frigger. Daher habe man sich mit den Künstlern auf eine Verlegung geeinigt.

„Kabarett wäre ein anderes Erlebnis“

Zwar sind Kulturveranstaltungen laut aktueller Verfügung wieder mit bis zu 300 Personen erlaubt, jedoch würde man bei Berücksichtigung der Abstands-Empfehlungen höchstens ein Drittel der üblichen Besucherzahlen in den Bürgersaal lassen. „Und wenn man bedenkt, dass es unter den derzeitigen Bedingungen auch nicht unbedenklich ist, laut zu lachen oder zu klatschen, wird klar, dass Kabarett derzeit ein anderes Erlebnis wäre, als wir es bisher kannten“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Ebenso wenig seien der Verkauf von Getränken und ein Aufenthalt im Foyer während der Pause erlaubt. Dadurch brechen dem Verein auch Einnahmen weg. Erforderlich wäre außerdem die Erhebung von Kontaktdaten und die Erstellung eines Sitzplans. Zudem müssten der Einlass und der Ausgang unter Einhaltung von Abstandsregeln organisiert werden. Auch im Kartenvorverkauf habe sich seit März kaum noch etwas bewegt.

Becker und Knebel kommen erst 2021

Der Kabarett-Abend von Jürgen Becker mit dem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ im Bürger- und Rathaus wird von Samstag, 26. September 2020, auf Samstag, 4. September 2021, verlegt. Der Auftritt von Herbert Knebels Affentheater unter dem Titel „Außer Rand und Band“ in der Velmeder Schützenhalle verschiebt sich von Samstag, 31. Oktober 2020, auf Samstag, 30. Oktober 2021.

Und der Termin des neuen Programms von Christian Ehring rutscht sogar von Freitag, 4. September 2020, auf Freitag, 4. Februar 2022.

Die bereits verlegten Termine des Auftritts von Wilfried Schmickler und der beiden Premieren-Abende mit dem neuen Programms von Frieda Braun haben vorerst Bestand: Wilfried Schmickler käme demnach am Sonntag, 22. November, nach Bestwig. Die Vorstellungen von Frieda Braun sind nach wie vor am Samstag und Sonntag, 28. und 29. November, geplant.

Das Kindertheater Don Kidschote kommt wieder nach Bestwig. Der Auftritt wird vorverlegt und findet am Bergkloster statt. Foto: Veranstalter

Eine andere für den Herbst geplante Veranstaltung findet in jedem Fall statt. Sie wird in den Sommer vorverlegt. Dabei handelt es sich um das Gastspiel des Kindertheaters Don Kidschote. Das wird nicht am Samstag, 8. November, im Bürgersaal auftreten, sondern am Sonntag, 9. August, um 15 Uhr auf der Wiese hinter dem Gästehaus am Bergkloster Bestwig.

Bereits gekaufte Eintrittskarten zu den Auftritten von Christian Ehring, Jürgen Becker und Herbert Knebels Affentheater behalten ihre Gültigkeit. Allerdings bietet Kultur Pur auch an, die Karten zurückzunehmen. Dies ist jeweils an den Vorverkaufsstellen möglich, an denen die Karten erworben wurden. Die Ticketpreise werden dann abzüglich Vorverkaufsgebühr erstattet. Wer die Tickets online über den Anbieter Reservix gebucht hat, kann sie dort wieder eintauschen.