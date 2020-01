Freienohl. Das wird der einzige Aussichtsturm von Meschede: Die Planung für den neuen Küppelturm in Freienohl laufen. Viele Fragen sind zu lösen.

Küppelturm in Freienohl: Höhenretter und Konzerne reden mit

Das Ziel ist klar: Jetzt muss Geld her. 50.000 Euro müssen die Heimatfreunde Freienohl in diesem Jahr für das neue Wahrzeichen ihres Ortes aufbringen. Im August/September soll dann der neue Küppelturm über Freienohl aufragen.

Spenden erforderlich

„Jetzt ist das Einsammeln von Geld angesagt“, sagt Carlo Düring, Vorsitzender des Vereins: „Wir stehen noch ganz am Anfang. Jede Spende ist willkommen. Und wir suchen eine ganze Menge davon.“ Der Verein will nun die Werbetrommel dafür rühren. Rund 385.000 Euro wird der Küppelturm kosten. Der Großteil wird aus Fördergeldern der heimischen Leader-Region „4 mitten im Sauerland“ mit Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg bezahlt – der Turmbau wird das bislang teuerste Leader-Projekt.

Die Stadt Meschede rechnet mit einem Eigenanteil von rund 90.000 Euro. Hinzu kommen eben die Spenden, die aus Freienohl selbst kommen müssen.

Jetzt läuft die Feinarbeit

Der Weg zum neuen Küppelturm ist steinig – symbolisch gesehen. 14.000 Euro mussten im Vorfeld bereits investiert werden, um zu prüfen, ob das Fundament des alten Küppelturms auch einen neuen tragen würde. 6000 Euro davon hatten die Ehrenamtlichen in Freienohl dazu beisteuern müssen. Glücklicherweise war das Ergebnis positiv, sonst würde der Turm noch teurer. Deutlich wurde danach, dass im künftigen Baugenehmigungsverfahren auch noch ein Brandschutz- und Rettungskonzept benötigt wird.

Beteiligt wurden daran auch Höhenretter, die bei einem möglichen Ernstfall auf dem Turm eingesetzt würden.

Der neue Küppelturm als Entwurf: Notfalls muss auch die Drehleiter der Feuerwehr dort hinauf gelangen. Oben wird der Turm breiter gebaut, damit Höhenretter mehr Platz haben. Foto: IFT Arnsberg

Ergebnis: Sie brauchen für einen Einsatz dann mehr Platz, als im ersten Entwurf für den neuen, nach oben hin schmaler werdenden Turm vorgesehen. Der ist deshalb daraufhin noch einmal nachgearbeitet worden. Das sorgt alles für Verzögerungen. Planer Dominik Kotthoff bei der Mescheder Stadtverwaltung hofft, dass der Neubau dennoch Ende Januar ausgeschrieben werden kann – dann muss sich zeigen, ob es auch Unternehmen gibt, die noch Spielraum für solch einen Auftrag haben: „Die Statik-Berechnungen sind in den letzten Zügen, am Entwurf wird noch Feinarbeit gemacht.“ Carlo Düring ist optimistisch: „Wir sind zuversichtlich, dass der Küppelturm noch in diesem Jahr stehen wird.“

Der neue Küppelturm wird zwei Meter höher sein als der alte. 130 Stufen führen die Besucher hinauf, beim alten waren es 125. Anfangs waren die Heimatfreunde Projektträger beim Turm-Neubau, inzwischen ist es die Stadt Meschede. Das wird durch eine Änderung bei der Leader-Förderung möglich, wonach auch Städte sie beantragen können. Und die Stadt kann auch, anders als der Verein, zweckgebundene Spenden für den Neubau verwenden.

Auch Konzerne beteiligt

Zumindest in einem Punkt gibt es Klarheit: Vom neuen Turm in Stahlbauweise geht keine Störwirkung aus – denn 37 Meter nebenan liegt ein Sendemast. Von allen Nutzern musste die Stadt die Genehmigung einholen: „Plötzlich hat man mit internationalen Konzernen zu tun“, sagt Dominik Kotthoff. Der Mast gehört American Tower, ein weltweit tätiges Unternehmen mit allein über 2000 Masten in Deutschland. Auch Telekom, Telefonica, E-Plus, O2 und die Polizei als Nutzer des Masten mussten ihre Zustimmung geben - allein das dauerte ein dreiviertel Jahr.