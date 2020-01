Klimaschutz auch auf der Antoniusbrücke in Meschede

Entlang der Antoniusbrücke wird es heller werden. Dort werden die Straßenlampen in diesem Jahr erneuert. Sie sollen künftig mit LED-Technik leuchten.

Sieben Tonnen CO2 werden in Meschede eingespart

Die 14 Leuchten sind 1983 aufgestellt worden. Neun der Masten wurden 2010 bei der Fahrbahnerneuerung erneuert - allerdings wurden die alten Leuchtenköpfe weiterverwendet. Mit insgesamt 37 Jahren ist jetzt die Lebensdauer der Beleuchtungsanlagen an der Brücke endgültig abgelaufen. Wegen des Alters hatten zuletzt auch die Wartungsarbeiten zugenommen. Die Technik mit den Natriumdampfleuchten ist veraltet, Vorschaltgeräte sind schon nicht mehr zu beschaffen.

Hochsauerlandwasser hat deshalb 29.000 Euro an Kosten veranschlagt: Dafür werden die fünf alten Maste und sämtliche 29 Leuchtenköpfe auf der Antoniusbrücke ausgetauscht. Bislang verursachen die jetzigen Lampen 4335 Euro an Stromkosten im Jahr, künftig werden es mit der LED-Technik 1310 Euro sein. Auch die Auswirkung aufs Klima ist errechnet worden: Die jetzige alte Beleuchtungsanlage verursacht im Jahr 10,4 Tonnen an CO2-Emissionen, die neue wird diese Belastung dann auf 3,1 Tonnen senken.

Beleuchtung wird auf LED umgestellt

In Meschede wird nach und nach die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Messungen der Stadtverwaltung in der Vergangenheit hatten es herausgefunden: Die Mescheder Straßenbeleuchtung ist viel zu hell – bis zu 395 Lux wurden dabei festgestellt. Erforderlich ist diese Helligkeit aber nicht. An Fußgängerüberwegen werden deswegen inzwischen schon LED-Leuchten eingebaut, die keine Einbrenndauer mehr haben, sondern sofort ihre ganze Leuchtkraft entwickeln können. Der Anfang war am Kreisverkehr an der Lagerstraße gemacht worden. Im Anschluss sind Aufträge für die Umstellung an den Überwegen Lagerstraße/Warsteiner Straße, Pulverturmstraße/Klocken Kapelle sowie im Kreisel Fritz-Honsel-Straße/Johannesbrücke erteilt worden. Allein in der Innenstadt gibt es 1870 Lampen.