Kinderbetreuung Kind in die Kita: Ja oder Nein? So läuft es in Meschede

Meschede Die Corona-Regeln für Kitas sind in NRW vergleichsweise locker. Doch das sorgt auch für Verunsicherung. Was Träger und Erzieher raten.

Die Kitas in Meschede und ganz NRW sind im Gegensatz zu anderen Bundesländern geöffnet, es gilt jedoch gleichzeitig der dringende Appell, Kinder wenn möglich, zu Hause zu betreuen. Die Entscheidung, wie man letztlich handelt, liegt bei den Eltern - das schafft auch Verunsicherung. So schätzen Träger und Erzieherinnen aus Meschede die Lage ein.

In der Kita „Kleine Wolke“, die zum Awo Unterbezirk Hochsauerland/Soest gehört, werden normalerweise 21 Kinder betreut. Doch jetzt, wo die Kita zwar geöffnet ist, Eltern von der Bundes- wie Landesregierung jedoch dringend angehalten sind, Kinder anderweitig zu betreuen, um Kontakte zu vermeiden, sind noch etwa die Hälfte der Kinder vor Ort. Eine Erzieherin der Kita „Kleine Wolke“ berichtet, dass sie durchaus das Gefühl habe, dass alle Eltern versuchen würden, dem Appell der Regierung bestmöglich nachzukommen, jedoch teils auch verunsichert sind, was nun die richtige Entscheidung für ihr Kind sei.

Stefan Goesmann, Geschäftsführer des Awo Unterbezirks Hochsauerland/Soest, erklärt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass es gerade aktuell kein richtig und kein falsch geben würde: „Die Situation ist sicherlich für alle Beteiligten unbefriedigend. Ich kann mich da im Grunde auch nur auf die Corona-Schutzverordnung beziehen. Wir bieten die Betreuung weiterhin an, können den Eltern die Entscheidung aber nicht abnehmen, ob sie ihre Kinder nun bringen möchten oder nicht.“

Jeder hat das Recht auf eine Betreuung

Im Gegensatz zum ersten Lockdown gibt es zurzeit keine Regel, die es zum Beispiel nur Eltern in systemrelevanten Berufen erlaubt, ihre Kinder in der Kita betreuen zu lassen. Jeder, der möchte, darf die Betreuung theoretisch in Anspruch nehmen, jedoch mit reduzierter Betreuungszeit um zehn Stunden.

„Ich habe als Geschäftsführer noch keine persönliche Rückmeldung von Eltern erhalten. Grundsätzlich denke ich aber, dass jeder, der die Betreuung außerhalb der Kita organisieren kann, sicherlich gut damit beraten ist“, so Stefan Goesmann, der auch davon berichtet, dass viele Eltern aufgrund der Ansteckungsgefahr für andere Familien sowie aus Rücksicht auf die Erzieherinnen und Erzieher, ihre Kinder nicht in die Kitas schicken. „Klar ist aber: Jeder, der auf die Betreuung angewiesen ist, hat auch ein Recht darauf.“

Zwei Grund-Dilemmas

Verantwortlich für die Koordination der neuen Corona-Regeln in den Kitas der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gGmbH ist Geschäftsführer Michael Stratmann. Er sieht zwei Grund-Dilemmas, die sich aus der aktuellen Situation ergeben: „Zum einen sind die Eltern und Mitarbeiter verunsichert, weil in vielen anderen Bundesländern die Kitas geschlossen sind oder es Notbetreuungen gibt und man darüber viel in der Presse liest. Und zum anderen sorgt die Regelung für Verunsicherung, dass appelliert wird, die Kinder, wenn möglich, zu Hause zu betreuen, es aber eigentlich jedem frei steht, sie in die Kitas zu bringen.“ Daher sei aktuell besonders Kommunikation und Aufklärungsarbeit durch die Erzieherinnen und Erzieher gefragt und werde in den Katholischen Kitas in Meschedes auch bereits umgesetzt.

Hilfe für Betreuung zu Hause

Ein gutes Beispiel dafür nennt Nicole Erves, Leiterin der St. Franziskus Kita in Meschede. Dort stehe man mit den Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, im regen Austausch. „Wir überlegen gemeinsam mit den Eltern, wie man die Kinder auch zu Hause sinnvoll beschäftigen kann. Das bedeutet konkret, dass wir Spiele oder Bücher an die Familien verleihen. Ein Mädchen hat zum Beispiel auch einen Webrahmen mitnehmen dürfen.“ Um dieses Angebot bestmöglich zu organisieren, finde zeitnah ein Online-Elternabend mit dem Thema „Was kann ich zu Hause mit meinem Kind machen“ statt.

„Es wird auch Bastelangebote geben, wo sich die Eltern dann Materialien am Kindergarten abholen können“, berichtet Nicole Erves, auch stellvertretend für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gGmbH, und erklärt: „Im Unterbewusstsein haben wir natürlich alle, dass die Zahlen auch im HSK wieder steigen und inzwischen kennt jeder jemanden, der erkrankt ist oder war. Aber wir wurden vom Träger mit FFP2-Masken ausgestattet, die wir individuell einsetzen können und machen im Alltag das Beste aus der Situation.“

>>> Hintergründe: Keine Beiträge für Januar 2021

Wie der Hochsauerlandkreis nun bekannt gegeben hat, erlässt das Kreisjugendamt die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen im Januar 2021. Derzeit wird dafür ein Dringlichkeitsentscheid des Kreistages vorbereitet. Voraussetzung dafür ist, dass das Land NRW die bereits signalisierte Kostenbeteiligung von 50 Prozent tatsächlich übernimmt. Die Städte und Gemeinden für den Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes werden entweder bereits die Januarbeiträge nicht mehr einziehen oder diese später verrechnen.