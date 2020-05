Virus Kein Corona mehr in Heim in Meschede - HSK: fünf neue Fälle

Meschede. Über das Wochenende sind fünf Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis hinzugekommen. Ein Seniorenheim in Meschede ist wieder frei von Viren.

Über das Wochenende sind fünf neue Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis hinzugekommen. Der Hochsauerlandkreis gibt die Zahlen für Montag, 18. Mai, 9 Uhr, wie folgt bekannt: Es gibt es 557 Genesene und 31 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Drei auf Intensivstationen

Von den Erkrankten werden sechs stationär (drei intensiv) behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 605.

Individuelle Quarantäne

In der Pflegeeinrichtung Seniorenzentrum Blickpunkt in Meschede konnte am Montag die Quarantäne für die gesamte Einrichtung aufgehoben werden. Eine einzelne noch betroffene Bewohnerin ist bis zur negativen Testung in individueller Quarantäne untergebracht worden, teilte der Krisenstab des Hochsauerlandkreises in Meschede mit.