Karten fürs Mescheder Kino: Lebensfreude auch als Single

Das besondere Kino im Mescheder Linden-Theater am kommenden Dienstag, 17. Dezember, zeigt um 20 Uhr den Film Gloria - eine Neuverfilmung des gleichnamigen chilenischen Originals über eine geschiedene Frau, die sich neu verliebt und eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt.

Die Handlung

Gloria (Julianne Moore) ist geschieden, hat zwei erwachsene Kinder und einen etwas langweiligen Bürojob. Eigentlich ist sie recht zufrieden mit ihrem Leben, auch wenn sie sich manchmal etwas einsam fühlt. Doch selbst dann versinkt sie nicht in Selbstmitleid, sondern geht alleine in die Clubs von Los Angeles und tanzt dort ausgiebig.

Eines Abends lernt sie dort einen Mann kennen, Arnold (John Turturro), der ebenfalls geschieden ist und Kinder hat. Die beiden stürzen sich ins Liebesabenteuer, müssen aber feststellen, dass das seelische Gepäck, das jeder in die Beziehung einbringt, schon bald zur Belastungsprobe wird.

Nach einigem Hin und Her entscheidet Gloria, Arnold endgültig den Laufpass zu geben: Sie tut das in einer starken Szene, in der auch wichtig wird, dass Arnold einen Paintball-Park betreibt, in dem Leute Krieg spielen.

Die Hintergründe

Fünf Jahre nach seinem ersten „Gloria“-Film bringt der chilenische Regisseur Sebastián Lelio eine amerikanische Adaption seines Films in die Kinos.

Gewann 2013 Paulina Garcia noch einen Silbernen Bären bei der Berlinale, sehen wir nun Julianne Moore in der Hauptrolle. Sie steht Garcia in nichts nach und versprüht ebenso wie ihr chilenisches Vorbild Energie und Lebensfreude.

Das Gewinnspiel

Unsere Zeitung verlost gemeinsam mit dem Linden-Theater dreimal zwei Freikarten für den Film.

Wer mitmachen will, schickt bis spätestens Montag um 11 Uhr eine Mail mit seinem Namen an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Betreff: BIK.