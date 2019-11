Karnevalstänze in Wennemen auf höchstem Niveau

Wennemen. In Wennemen wird der erste „Narrencup“ ausgetragen, bei dem Tanzgarden der Karnevalisten aus der Umgebung ihr Bestes geben. Hier die Ergebnisse.







Erstmals fand der Wennemer Narrencup statt. Der neue Cup ist ein Turnier, bei dem die Tanzgarden der Karnevalsvereine der Umgebung ihr Können bei den Showtänzen zeigen und bewerten lassen. Der Wennemer Tanzsportclub (WTC) veranstaltete in diesem Jahr zum ersten Mal das Turnier, zu dem sich sofort zehn Vereine angemeldet hatten. Leider mussten bis zur Veranstaltung nach und nach fünf Gruppen ihre Teilnahme verletzungsbedingt absagen, so dass letztlich fünf Garden um den Sieg kämpften.

Grandiose Stimmung in der Halle

Grandiose Stimmung herrschte dennoch in der Schützenhalle in Wennemen, wo die Zuschauer Karnevalstänze auf höchstem Niveau sehen konnten. So hatte es die Jury, die aus sieben tanzbegeisterten und -erfahrenen Frauen aus Wennemen bestand, nicht leicht, den Sieger zu ermitteln.

Bewertet wurden Choreographie, Kostüme, Musikauswahl und das Thema bei den Tänzen. Den dritten Platz belegte schließlich die Tanzgarde aus Meschede-Nord. Den ersten und zweiten Platz trennten nur sechs Punkte. Auf Platz zwei landete die Juka Belecke mit ihrer Interpretation des Tanzes der Dryaden, den Waldgeistern der griechischen Mythologie. Der erste Platz ging an die Garde des Karnevalsvereins aus Hirschberg, die mit ihrem Tanz das alte Ägypten wieder auferstehen ließen. Auch die Trainerinnen der Garden erhielten jeweils eine Auszeichnung verbunden mit einem Gutschein. Als Spaßpreis wurde schließlich noch der „Trinkercup“ für die beste Unterstützung der eigenen Truppe vergeben. Besonders schön war es, dass zwischen den Gruppen keinerlei Konkurrenzkampf stattfand: Vor und nach den Auftritten hatten alle gemeinsam jede Menge Spaß.

Scarlett Schäfer, 1. Vorsitzende des WTC, war im Großen und Ganzen zufrieden mit der Veranstaltung. „Es ist das erste Turnier dieser Art hier in der Gegend. Schade ist nur, dass nur so wenige Gruppen kommen konnten. Wir werden den Wennemer Narrencup aber auf jeden Fall auch im nächsten Jahr durchführen. So etwas muss sich ja auch erstmal etablieren. Uns macht es jedenfalls Spaß“, sagte sie. Nach der Siegerehrung wurde dann bei einer 90er-Party noch kräftig gefeiert.

>>>HINTERGRUND<<<

Unterstützt wurde der WTC auch von den Jungschützen der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft Wennemen- Bockum-Stockhausen.

Beim Showtanzturnier in Silbach holte sich der Wennemer Tanzsportclub in diesem Jahr den ersten Platz.