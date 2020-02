Influencerin auf Instagram: Das Leben durch den rosa Filter

Konzentriert hält Lara ihr Handy auf die rosafarbenen Wolken über dem beeindruckenden Ausblick, der sich uns auf der Terrasse des Cafés erbietet. Schnell noch ein Filter drüber und der Kommentar „Den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein genießen“ darunter. Schon ist die Story raus und die rund 25.000 Follower bekommen einen Einblick in das so perfekte Leben der 26-Jährigen, in dem jeder Moment glücklich scheint, alle Farben stärker leuchten, jedes Outfit perfekt zur Kulisse passt und ein teurer Lebensstil den Alltag bestimmt. Doch Lara trinkt gar keinen Wein, und genießt auch den Ausblick nicht, sondern unterhält sich mit mir. Sie weiß, dass die schön bearbeiteten Fotos auf Social Media selten die Wahrheit zeigen. Im Druckreif-Interview spricht sie von ihrem Weg in die Social-Media-Welt und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Im Gegenzug möchte sie anonym bleiben. Das ist der Preis, um den Schein zu wahren, und dazu steht sie.

Wie hast du mit Instagram angefangen?

Filter und Bildbearbeitungsapps zaubern Dinge in ein Foto, die in echt gar nicht da sind. Doch auf Instagram sind nicht nur die Bilder oft realitätsfern. Foto: Goncalves

Im Jahr 2014 habe ich zum ersten Mal etwas gepostet. Damals fand man auf der Plattform hauptsächlich unbedeutende Schnappschüsse und unbekannte Künstler teilten ihre Werke. Ich postete alltägliches Zeug, meinen neuen Nagellack oder meine Katze. Das hat sich im Laufe der Zeit natürlich verändert, die Bilder wurden professioneller. Ich schätze das liegt zum Teil auch daran, dass sich die Handykameras laufend verbessern und es immer mehr Bearbeitungs-Apps gibt. So habe auch ich mit der Zeit bewusster auf die Auswahl meiner Bilder geachtet. Irgendwann machte es mir weniger aus, persönlichere Dinge zu teilen. Mit der Zeit bekam ich mehr und mehr Follower, die wenigsten davon kenne ich. Jeder Mensch mag Anerkennung und ich denke das ist unter anderem ein Grund, warum wir gerne unser Leben preisgeben: Für die Likes, die positiven Kommentare und das Gefühl der Bewunderung.

Was macht einen Influencer für dich aus und wie kommt man an so viele Follower?

Influencer heißt „Beeinflusser“ und genau das soll er tun: Das Feld für das er wirbt beeinflussen, neue Trends an den Nutzer bringen. Die Marke oder das Produkt soll ein fester Bestandteil dieses beneidenswerten Lebensstils sein und dennoch greifbar scheinen. Genau das ist er Unterschied zu professionellen Models: Der Influencer wirkt erreichbar. Er hat zwar irgendwie ein tolles Leben, ist aber kein Promi. Follower spielen dabei natürlich eine Rolle, denn erst mit vielen Followern kommen die Werbeangebote und das Geld. Darum sehen es einige als eine Investition, sich Follower zu kaufen – was aber schnell auffliegt. Durch den berüchtigten Instagram-Algorithmus hat sich die Rangfolge der erscheinenden Posts verändert. Es ist nun entscheidend, so viel wie möglich zu interagieren und zu kommentieren. Nur so erlangt man eine große Reichweite.

Du wirbst manchmal für Marken. Wie ist es dazu gekommen?

Kleinere Angebote bekommt man oft schon bei weniger als 10.000 Followern. Dabei bekommt man ein Produkt zum geringeren Preis, soll dafür werben und bekommt oft einen personalisierten Rabatt-Code für seine Follower. Die Angebote können unterschiedlich aussehen, ich habe schon einmal ein Reiseangebot bekommen, um für ein Reiseunternehmen zu werben. So kann das Influencer-Dasein durchaus zum Vollzeit-Job werden.

Viele Marken setzen nur noch auf Plattformen wie Instagram. Wie kann das funktionieren?

Fast immer gehören solche Marken zu einem Online-Shop, und dieser ist der einzige Ort, an dem die Produkte erworben werden können. Anders als bei herkömmlichen Marken, gibt es keinen Laden, in dem man sich beraten lassen kann oder stöbert. Es ist also wichtig, den Kunden in den Online-Shop zu dirigieren. Zudem gibt es wahrscheinlich kaum eine günstigere Werbemöglichkeit, schließlich werden viele Influencer auch noch nicht bezahlt. Teilweise müssen sie sogar dafür bezahlen. Außerdem sind die Produkte erstaunlicherweise oft teurer. Der Influencer spielt also eine wichtige Rolle dabei, den Nutzer zu überzeugen.

Welchen Einfluss hat Instagram auf dich und dein Leben?

Auch wenn ich es nicht gerne zugebe, ist der Einfluss enorm. Ich gebe zu, dass ich die Welt oft durch den rosa Filter meines Handys sehe und in jedem Augenblick eine Gelegenheit für einen Schnappschuss suche. Oft ertappe ich mich dabei, wie ich zu viel Zeit am Handy verbringe und nach Inspiration suche. Wenn ich vereise achte ich darauf, für jeden Tag ein anderes Outfit einzupacken und diese sind zugegebenermaßen oft ein wenig unpraktisch. Es mag eine Illusion sein, aber Instagram macht glücklich. Die Bilder die ich teile, fühlen sich wie eine Bestätigung an: Dass ich dieses tolle Leben wirklich führe.

Was ist deine Botschaft an Nutzer?

Glaubt nicht alles, was ihr seht. Kaum jemand ist immer glücklich, verreist fünf Mal im Monat und isst jeden Tag Eis. Dass das Eis nur eine Requisite für das Foto ist und dann weggeworfen wird, ist keine Seltenheit. Instagram kann eine tolle Plattform sein, um sich inspirieren zu lassen, solange man sich nicht ständig mit anderen vergleicht.