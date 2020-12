An den Weihnachtstagen gibt es in Schmallenberg ein Extra-Geläut.

Corona-Weihnachten In Schmallenberg wird an diesen Tagen extra viel geläutet

Schon im Frühjahr fand es statt, an Weihnachten wird es wiederholt. Wann es in Schmallenberg das Extra-Geläut zu hören gibt

Schmallenberg/Wittgenstein/Hochsauerland. Als sich abzeichnete, dass in diesem Jahr an Heiligabend und Weihnachten in Westfalen insgesamt sehr viel weniger Präsenz-Gottesdienste als sonst gefeiert werden, da kam schnell die Idee für ein gemeinsames Glockenläuten auf.

Das war im Frühjahr schon ein ermutigendes Zeichen gewesen. Und so findet jetzt wieder im ökumenischen Miteinander statt, auch wenn die territorialen Grenzziehungen von evangelisch und katholisch da manchmal etwas unübersichtlich sind. Der Evangelische Kirchenkreis Wittgenstein hat große Überschneidungen mit den Katholischen Pastoralverbünden Schmallenberg-Eslohe, Winterberg und Wittgenstein - und da wird nun im Großen und Ganzen von allen Kirchen und Kapellen miteinander geläutet.

Los geht es an Heiligabend, der Fahrplan bis Silvester sieht folgendermaßen aus:

Donnerstag, 24. Dezember, 18 Uhr zehn Minuten lang volles Geläut, von Freitag bis Donnerstag, 25. bis 31. Dezember, jeweils um 18 Uhr fünfminütiges Läuten und schließlich am Übergang zum neuen Jahr um Mitternacht noch einmal fünfminütiges Läuten. Auch wenn Kerzen im Fenster gerade nicht so sehr auffallen, sind alle Interessierten erneut wie im Frühjahr eingeladen, sehr bewusst um 18 Uhr ein Licht ins Fenster zu stellen. Vielleicht ja das Friedenslicht aus Bethlehem…