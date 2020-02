In Meschede statt 90 nur 42 Studierende pro Professor

Ein Professor auf 90 Studierende? Nicht in Meschede. Während NRW deutschlandweit die schlechteste Betreuungsquote von Professoren zu Studierenden bietet, steht die Fachhochschule Südwestfalen in Meschede deutlich besser da. Dekan Prof. Dr. Martin Botteck: „Kleine Lerngruppen, viel Praxis- und Laborarbeit, das ist eins unserer Merkmale. Studierende und Lehrkräfte, die von außerhalb zu uns kommen, sind regelmäßig begeistert.“

42 Studierende pro Professor

So hatte die Hochschule im Wintersemester 2019/20 insgesamt 1768 Präsenz-Studierende. Bei 42 Professoren ergibt das eine Betreuungsquote von 42 Studierenden pro Professor. Rechnet man die 16 Mescheder Lehrkräfte für besondere Aufgaben hinzu, sind es sogar nur 30 Studierende je Hochschullehrer. Ein Drittel des NRW-Wertes.

Dass NRW erneut unter allen Bundesländern die mit Abstand schlechteste Betreuungsquote aufweist, hatte die jüngste Erhebung der Fachzeitschrift „Forschung & Lehre“ ergeben. Sie beruht auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Laut „Uni-Barometer“ betreute in NRW ein Uni-Professor 2018 im Schnitt 90 Studierende. Damit blieb das Land in etwa auf dem schlechten Niveau der Vorjahre, 2017 waren es 91 Studierende, 2016 im Durchschnitt aller Fächer 90,7.

Belastung für Lehrende und Prüfende an den großen Universitäten

Professor Lambert Koch nutzte dieses Ergebnis, um auf die Probleme im Land aufmerksam zu machen. Der Rektor der Uni Wuppertal ist Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz und somit gewählter Sprecher aller Uni-Rektoren in NRW. „Die schlechte Betreuungsquote ist inakzeptabel. Die Belastung für unsere Lehrenden und Prüfenden ist immens“, so Koch. Experten sehen darin zudem eine Ursache für übervolle Hörsäle und Seminare, lange Studienzeiten und eine hohe Zahl von Studienabbrechern.

Praktische Arbeit in Labors gehört zu den Angeboten der FH, hier ein Flugfähigkeitstest im Maschinenbau-Labor. Foto: Christian Klett, FH Südwestfalen

Und diese Zahl, so pflichtete auch Botteck seinem Kollegen bei, „ist ja nur ein Durchschnittswert mit deutlichen Abweichungen nach unten, wie in Meschede, aber eben auch nach oben.“ Die guten Zahlen in Meschede, so Botteck, hätten natürlich auch Auswirkungen aufs Arbeitsklima: „Wir haben hier eine sehr produktive Atmosphäre. Bei uns wollen die Leute etwas lernen.“

Einschreibefristen in Meschede verlängert

Trotzdem waren die Studierendenzahlen zuletzt zurückgegangen. Nach insgesamt 5182 Studenten im Wintersemester 2016/17 - eine Folge des doppelten Abi-Jahrgangs - waren es im Wintersemester 2018/19 nur noch 4453 und im Herbst 2019 nur noch 4216 Studierende. Auch die Einschreibungsfristen waren im vergangenen Sommer verlängert worden. Eine Maßnahme, die weniger der geringen Einschreibequote als dem Verhalten der jungen Leute geschuldet sei, erklärte die Hochschule damals gegenüber unserer Zeitung: „Viele Studierende schreiben sich an mehreren Hochschulen ein und entscheiden sich immer später.“ Botteck macht sich keine Sorgen: „Für mich hat sich der Trend wieder stabilisiert.“

Zusätzliche Kurse bei Bildungspartnern

Wie sich die aktuelle Differenz von 2448 Studierenden zu den anfangs genannten Zahlen ergibt, erläutert Christian Klett, Pressesprecher der Mescheder FH. „Diese werden vor Ort bei Bildungspartnern der Hochschule unterrichtet. 130 Lehrbeauftragte sind dafür im Einsatz. Und den Mescheder Professoren kommen hier insbesondere qualitätssichernde Aufgaben zu.“ Bildungspartner sind zum Beispiel die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Arnsberg oder die Technische Akademie Esslingen. Botteck nennt diese Zusammenarbeit „eine strategisch kluge Entscheidung in der Vergangenheit“, von der die Studierende bis heute profitierten.

Neue Angebote werden bereits entwickelt

Doch dem Mescheder Dekan ist auch klar, dass sich die Fachhochschule weiter modernisieren muss. „Wir werden uns an der Schnittstelle von Technik und Gesellschaft weiter bewegen“, erklärt er. Es gebe da schon neue Ideen für das Lehrangebot, die aber noch nicht ausgereift seien. „Das wird gerade wieder intensiv diskutiert.“ Zuletzt hatte die Hochschule neue Studienfächer eingeführt, darunter Wirtschaftspsychologie und Data Science, um damit den Anforderungen der regionalen Unternehmen entgegenzukommen, aber auch um Studierenden attraktive und nachgefragte Fächer vor der Haustür anbieten zu können.

>>>HINTERGRUND

Zum Wintersemester 2019/20 hatte die Hochschule als neuen Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie eingeführt. Es gab 486 Bewerbungen für die 73 Plätze. Letztlich mussten aber nur elf Bewerber abgewiesen werden, weil sich die meisten mehrfach beworben hatten.

Die Hochschule hatte gehofft, darüber auch ihren Frauenanteil verbessern zu können. Das funktionierte: In der Wirtschaftspsychologie liegt er nun bei 76 Prozent (56 Frauen, 17 Männer), im Durchschnitt aller Studiengänge bei 43 Prozent.

Im neuen Masterstudiengang Data Science gab es 21 Einschreibungen.

Erfreuliche Entwicklungen gab es auch bei den übrigen angebotenen Fächern. Insgesamt haben sich 427 Männer und Frauen als Präsenzstudierende in Meschede eingeschrieben, 123 mehr als im Vorjahr.

Einschreibungen inklusive der Studierenden bei Bildungspartnern waren: 916, 59 mehr als im Vorjahr. Trotzdem war im Studienjahr 2018/19 die Gesamtzahl der Studierenden gesunken. Der Grund: Mehr Studierende beendeten ihr Studium.