Meschede/Bestwig/Eslohe Schmallenberg. 642 Viertklässler wechseln am Ende des Schuljahres auf die weiterführende Schule. Eine wichtige Zahl für die Existenz der Schulen in der Region.

In Eslohe gibt es die meisten Viertklässler pro Einwohner

Mit unserer Serie „Die beste Schule für mein Kind“ geben wir immer am Anfang eines Schuljahres den weiterführenden Schulen in der Region die Gelegenheit, sich und ihr Programm zu präsentieren. Doch wie viele Viertklässler gibt es überhaupt in der Region, die potenziell auf eine der Schule in ihrer Heimatkommune wechseln könnten?

Mehr Kinder in den ländlichen Kommunen Schmallenberg und Eslohe

Die Schulämter der vier Kommunen haben auf Anfrage unserer Zeitung die aktuellen Zahlen ermittelt und stellen auch die Vergleichszahlen zur Verfügung. Dabei wird deutlich: In den ländlichen Kommunen Schmallenberg und Eslohe gibt es im Verhältnis noch die meisten Kinder. Dort schlägt der demografische Wandel offenbar noch nicht so stark zu wie in Meschede. Doch eine echte Tendenz ist in den vergangenen drei Jahren nur schwer auszumachen.

Auch Ein- und Auspendler sind möglich

Wichtig dabei: Die genannten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen in den Grundschulen im Stadt- bzw Gemeindegebiet. Das heißt: Diese Schüler können natürlich auch zu weiterführenden Schulen außerhalb des Stadtgebietes wechseln; und ebenso können „auswärtige“ Kinder in die weiterführenden Schulen der jeweiligen Kommune „einpendeln“. Die Zahlen sind also noch nicht die Basis für die zu bildenden fünften Klassen, sie geben aber eine Richtung vor.

Rund ein Prozent der Bevölkerung sind Viertklässler

So wechseln in Meschede voraussichtlich 249 Viertklässler auf die weiterführenden Schulen, in Bestwig sind es 95 Jungen und Mädchen, in Eslohe 91 und in Schmallenberg 215.

Das entspricht in Meschede bei 30.191 Einwohnern 0,80 Prozent der Bevölkerung, in Schmallenberg (25.146 Einwohner) 0,86 Prozent, in Eslohe (8924 Einwohner) 1,02 und in Bestwig (10.941 Einwohner) 0,87 Prozent.