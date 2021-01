Mariel Storck, Lehrerin für Pflegeberufe, impft Luisa Papenkort, Pflegefachkraft der Intensivstation am Standort Marienhospital.

Corona Impfungen am Klinikum Hochsauerlandkreis ohne Komplikationen

Meschede Am Klinikum Hochsauerland haben die Corona-Impfungen begonnen. Der Ärzte Direktor aus Meschede war dabei und zieht ein Zwischenfazit.

Für die Beschäftigten des Klinikums Hochsauerland haben die Corona-Schutz-Impfungen begonnen. Nach aktuellem Stand werden in dieser Woche rund 1300 Impfstoffdosen eintreffen, sodass ein großer Teil der Beschäftigten,

entsprechend den Priorisierungsvorgaben der Ständigen Impfkommission, geimpft werden kann.

Zunehmende Bereitschaft

„Wir verzeichnen eine dynamisch zunehmende Bereitschaft zur Teilnahme an den

Impfungen“, sagte Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung. Insgesamt zählt das Klinikum Hochsauerland rund 2700 Beschäftigte in Meschede, Arnsberg und Hüsten. Eine Lieferung weiterer Impfstoffdosen ist ab der achten Kalenderwoche angekündigt. Welche Mengen dann zur Verfügung stehen, ist noch nicht bekannt.

Die Impfungen werden im eigens für die Beschäftigten eingerichteten Impfzentrum

„Petrischule“ am Karolinen-Hospital in Hüsten durchgeführt und werden voraussichtlich bis Donnerstag, 21. Januar, andauern. An den vier bis temporär fünf Impfplätzen können täglich bis zu 350 Beschäftigte geimpft werden. Das Impfzentrum wurde bereits im Dezember aufgebaut und ist seit Mitte Dezember betriebsbereit.

Neben den Impfplätzen gibt es dort einen Empfangsbereich, Ruheräume sowie einen Bereich zur Vorbereitung des Impfstoffs. Dr. Norbert Peters, Ärztlicher Direktor der Arnsberger Standorte des Klinikums Hochsauerland und Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, sagte, dass viele Kolleginnen und Kollegen schon seit einiger Zeit auf die Corona-Schutzimpfung gewartet hätten und froh seien, dass es nun losgehe. Durch die nun mögliche Impfung werde der Schutz der Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten weiter erhöht.

Reibungsloser Ablauf

„Ich hoffe, dass sich möglichst viele Kolleginnen und Kollegen impfen lassen und dafür auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht", so Dr. Peters. Er verwies darauf, dass sich die Beschäftigten auch jetzt noch zur Impfung anmelden können. Uwe Zorn, Ärztlicher Direktor des Standortes St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede, hat die Arbeit im Impfzentrum persönlich unterstützt. Er berichtete, dass die Impfungen bisher ohne Komplikationen und reibungslos verlaufen seien.





Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung, machte deutlich, dass es für die Teams nicht einfach sei die Arbeit im Impfzentrum zu den bestehenden Aufgaben zu meistern. „Vieles war hier vorzubereiten. Die Mitarbeiter, die sich zur Unterstützung des Impfzentrums gemeldet haben sind hochmotiviert und leisten hervorragende Arbeit“, sagte Kemper und dankte allen Beteiligten für die hohe Einsatzbereitschaft und die gute Arbeit.

