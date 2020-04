Noch zwei Tage lang macht der April eher auf Herbst, ab Samstag setzt sich dann die Sonne erneut vollständig durch und die Temperaturen zeigen einen steilen Aufwärtstrend. Am Sonntag sind in Bestwig und Meschede m Ruhrtal bereits bis zu 20°C möglich.

Das Wetter für das Ruhrtal

Mit verbreitet rund -5°C an den Wetterstationen Enste und am Gymnasium in Meschede startete der Mittwoch und damit auch der April. Eine solche Temperatur wurde im Hochwinter nur in einigen wenigen Nächten für sehr kurze Zeit erreicht. Ursache hierfür ist die weiterhin vorherrschende Nordwetterlage, welche Luft aus Skandinavien ins Sauerland führt und die so im Januar und Februar quasi gar nicht vorkam.

Diese Wetterlage befindet sich nun aber in den letzten Zügen, welche durch die heute und vor allem auch am Freitag dichtere Bewölkung eingeläutet wird. Dabei handelt es sich um eine schwache Warmfront, die hier und da auch mal für den ein oder anderen Regenschauer gut sein kann. Wirklich nennenswert sind die Mengen aber nicht und spätestens zum Freitagabend ziehen die letzten dichteren Wolken dann über das Rothaargebirge nach Süden ab. Es folgt das erste richtige Frühlingswochenende, welches am Samstagmorgen zwar örtlich noch mit leichtem Frost startet, dann aber eine sehr schnelle Erwärmung aufweist. So sind es am Nachmittag bereits bis zu 15°C und dazu scheint die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel. Am Sonntag führt der Südwind dann noch wärmere Luft heran und so sind an der Ruhr bis nahe 20°C möglich.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Wie so oft in dieser Jahreszeit sind die Unterschiede zwischen einzelnen Tagen sehr groß. So liegt der Temperaturunterschied zwischen dem gestrigen Morgen und dem Sonntagnachmittag teilweise bei über 25°C. So wurden am Mittwoch in Reiste rund -6°C, am Langlaufzentrum in Westfeld sogar -8°C gemessen. Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen dann selbst in den etwas höher gelegenen Orten des Schmallenberger Sauerlandes auf mehr als 15°C an. Bis wir dort angelangt sind müssen wir uns aber noch durch zwei etwas trübere Tage kämpfen.

Zwar zeigt sich die Sonne heute und auch am morgigen Freitag noch zeitweise, besonders nahe des Rothaarkamms überwiegen aber die Wolken. Besonders am Freitag kann es daraus auch etwas regnen, die Mengen bleiben aber mit maximal 1 bis 3 Liter pro Quadratmeter gering. Am Abend bekommen die Wolken dann immer häufiger Lücken und mit den letzten Strahlen der Sonne setzt sich der sternenklare Himmel durch, welcher in der Nacht zu Samstag verbreitet nochmals für leichten bis mäßigen Frost sorgt. Am Tag steigen die Temperaturen dann allerdings zügig an und selbst auf der Hunau sind es am Nachmittag bereits rund 8°C, Sonntag werden dann selbst hier 14 oder 15°C gemessen, entlang von Lenne und Wenne ist die 20°C-Marke nicht mehr fern. Dazu zeigt sich der Himmel fast wolkenfrei oder sogar wolkenlos.

Trend für die nächste Woche

Der Winter zieht sich auch in der kommenden Woche weiter zurück. Das Sauerland liegt meist im Bereich einer südlichen bis südwestlichen Strömung und überwiegend im Bereich von Hochdruckgebieten. So scheint die Sonne täglich für 8 bis 10 Stunden und Wolken sind meist nicht mehr als schmückendes Beiwerk. Nur vereinzelt besteht die Gefahr eines Regenschauers, welcher dann aber auch schnell wieder abgezogen ist. Die Temperaturen erreichen meist 13 bis 18°C, in den Nächten gibt es nur noch in Hochtälern örtlich leichten Frost. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.