Bestwig. Mit der Gustav-Peter-Wöhler-Band startet der Verein Kultur Pur in das Veranstaltungsjahr 2020. Dabei dreht sich alles um die Liebe.

Im Bestwiger Rathaus steht die Liebe über allem

Mit der Gustav-Peter-Wöhler-Band startet der Verein Kultur Pur in das Veranstaltungsjahr 2020. Am Freitag, 31. Januar, kommt das Quartett nach Bestwig und präsentiert ab 20 Uhr im Bestwiger Bürger- und Rathaus zahlreiche Liebeslieder in neuem musikalischen Gewand. Der Song „Love Is The Drug“ von Roxy Music könnte kaum passender für den Titel des neuen Programms der Band sein.

Denn Liebe ist oft das Thema, die Inspiration, der Antrieb für die Lieblingssongs, die der Schauspieler und Musiker Gustav Peter Wöhler mit seinen drei Mitstreitern Kai Fischer (Piano), Olaf Casimir (Bass) und Mirko Michalzik (Gitarre) ausgewählt hat. Gleich, ob es sich um frische, glückliche, vergangene oder enttäuschte Liebe handelt: Liebe stehe über allem – und komme letztlich einer Droge gleich, der man sich nicht entziehen könne.

Abhängigkeit von der Liebesdroge

Für die Gustav-Peter-Wöhler-Band gilt die Abhängigkeit von der Liebesdroge dabei doppelt: Natürlich stehe sie für die zwischenmenschliche Liebe, die – mal stärker, mal schwächer – das Leben durcheinander wirble. Ähnliche Kraft entwickle aber auch die Liebe zur Musik, die Leidenschaft für gute Songs, die die Band in ihrem Schaffen antreibe und das Quartett eng zusammenhalte.

In der Zusammenstellung persönlicher Lieblingssongs bleibt sich die Gustav-Peter-Wöhler-Band auch mit „Love Is The Drug“ treu: In bewährter Weise schlägt das Programm Brücken zwischen Stars und One-Hit-Wonder, Klassikern und persönlichen Entdeckungen.

Vorverkauf

Karten gibt es im Vorverkauf für 27 Euro (ermäßigt 21 Euro) in der Tourist-Info-Bestwig und bei Käpt’n Book in Olsberg sowie als Online-Tickets gegen eine Vorverkaufsgebühr auch in den Tourist-Informationen in Meschede, Olsberg und Brilon. Die Online-Tickets können über den Anbieter Reservix ebenso zu Hause gebucht und ausgedruckt werden. Bestellungen sind darüber hinaus über die telefonische Ticket-Hotline unter 02904/712 810 möglich.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.kulturpur-bestwig.de