Himmelslaternen auch über Meschede - Feuerwehr warnt

Nach einem Brand im Zoo in Krefeld hat sich auch die Feuerwehr Meschede zu Wort gemeldet. Sie warnt vor den so genannten Himmelslaternen. Nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die fliegenden Fackeln das verheerende Feuer in der Silvesternacht in einem Affenhaus ausgelöst.

30 Tiere starben

Wenige Minuten nach Mitternacht war der Brand dort entstanden. Mehr als 30 Tiere starben, darunter auch ein Schimpanse, fünf Orang-Utans und zwei Gorillas. Unter den verbrannten Tieren befand sich auch ein 45 Jahre alter Gorilla, der zu den ältesten seiner Art in Europa zählte, wie Zoodirektor Wolfgang Dreßen sagte.

Nur 36 Stunden nach dem verheerenden Feuer konnten Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse vorstellen. Die Behörden gehen davon aus, dass Himmelslaternen den Brand verursacht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine 60 Jahre alte Krefelderin und ihre beiden erwachsenen Töchter. Die drei Frauen hatten sich selber bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sie fünf Himmelslaternen hätten aufsteigen lassen.

Seit im Jahr 2009 ein kleiner Junge in Siegen bei einem durch eine Himmelslaterne verursachten Hausbrand ums Leben gekommen ist, sind Himmelslaternen in fast allen Bundesländern verboten. Ausnahmen sind unter strengen Auflagen in Sachsen-Anhalt, Hamburg und Nordrhein-Westfalen möglich, müssen jedoch vorab beantragt werden. Gleichwohl können die Laternen im Internet frei verkäuflich bestellt werden.

Appell der Feuerwehr Meschede

Die Feuerwehr Meschede teilte zu den Verboten mit: „Wir hatten bereits im Juli 2017, nachdem in Meschede wieder vermehrt solche Himmelslaternen zu sehen waren, darauf hingewiesen.“ Wie die dramatischen Ereignisse in der Silvesternacht im Zoo Krefeld zeigten, sei das geltende Verbot absolut berechtigt. Der Appell der Wehrleute: „Bitte haltet Euch daran, Verbote gelten für alle und nicht nur für die anderen!“