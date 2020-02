Calle. Grewen Mühle hat sich in vier Jahren zur beliebten Adresse für Hochzeiten um Meschede gemausert. Was die Gastronomen Brautpaaren raten.

Heiraten in Meschede: Der Landhof ist eine beliebte Location

Wo früher Rinder und Hühner schliefen, laden heute Brautpaare zum Hochzeitschmaus: Aus einer alten Stallung hat Familie Vollmer aus Calle einen Festsaal errichtet, der von Anfang an so stark gefragt war, dass es die Gastronomen selbst überrascht hat. „Als die Außenmauern standen, kamen schon die ersten Buchungen“, erinnert sich Stefan Vollmer (54). So hat sich der Landhof Grewen Mühle in den vergangenen vier Jahren zu einer der beliebtesten Adresse für Hochzeitsfeiern in Meschede gemausert.

Die Familie Vollmer betreibt Grewen Mühle in Calle (von links): Die Zwillinge Eric und Frederik, Mutter Christel, Stefan und Doreen Vollmer. Foto: Alexander Jürgens

Vor sechs Jahren etwa entstand die Idee, aus dem alten Stall einen Saal zu errichten. „Irgendetwas musste mit dem Gebäude passieren, weil der Holzwurm im Gebälk nagte“, erzählt Stefan Vollmer. „Wir hatten uns das damals sehr gut überlegt, denn mit 50 Jahren noch einmal so eine Investition zu wagen, war nicht ohne.“ Mit dem befreundeten Architekten Hermann-Josef Jürgens aus Wennemen tüftelte das Paar den Plan aus. So entstand der Festsaal mit Empore, Theke und Buffet. Ein Raum, der multifunktional nutzbar ist. Gesellschaften mit bis zu 140 Gästen haben dort Platz. Genutzt wird der Saal nicht nur für Hochzeiten. Auch Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Tagungen oder Kulturveranstaltungen finden dort statt. Das Ambiente: Modern und rustikal; freigelegte Bruchsteinmauern, heller Streichputz und Steinboden mit Fischgrätenmuster.

Eineinhalb Jahre Vorlauf

„Eineinhalb Jahre Vorlauf“, so sagen die Gastgeber Doreen und Stefan Vollmer, seien bei der Hochzeitsplanung heute notwendig. Die Samstage in diesem Jahr sind nahezu ausgebucht. Die Saison startet im Mai und endet für gewöhnlich Mitte Oktober. 2019 fand die letzte Hochzeit jedoch sogar noch am 30. November statt, das erste Brautpaar 2020 feiert nächste Woche.

Zum Abend kann das Fachwerk illuminiert werden. Foto: Privat

Gefeiert wird Freitag und Samstag. Das bedeutet auch, dass in den frühen Morgenstunden des Samstags der Saal wieder herausgeputzt wird, damit er für die nächste Gesellschaft hergerichtet werden kann. Inklusive Technik und Besteck, Tischkärtchen und Blumen.

In Calle arbeitet eine kleine Hochzeitsfabrik, bei der jede Hand weiß, was sie zu tun hat. „Ohne unser super Team, würde das gar nicht gehen. Die meisten kellnern nebenberuflich bei uns, einfach weil es ihnen Spaß macht“, sagt Doreen Vollmer (56). „Ein absoluter Glücksfall“, so Stefan Vollmer.

„Ich bin mittlerweile zu einer Weddingplanerin geworden“, sagt Doreen Vollmer, die den künftigen Brautleuten viele Tipps gibt. Gerade was den Zeitplan vom Empfang über das Essen bis zum Tanz angeht. Einer ihrer Ratschläge lautet zum Beispiel: Zögert den Brauttanz nicht zu lang hinaus, damit die Party losgehen kann. „Denn bevor das Brautpaar nicht getanzt hat, tanzt niemand.“Zweiter Platz in Vox-Show für Braut aus Schmallenberg

Weitere Hochzeitslocations in Meschede

Weitere beliebte Locations für größere Hochzeitsgesellschaften rund um Meschede:

Gut Stockhausen , urig, schlichter Saal mit vielen Möglichkeiten, 0291/6043;

, urig, schlichter Saal mit vielen Möglichkeiten, 0291/6043; Wenks Stube , Wallen, rustikal und modern mit Catering, 02903/851253;

, Wallen, rustikal und modern mit Catering, 02903/851253; Abteigaststätte , Abtei Königsmünster Meschede, modern und mit Catering, Zimmer für Gäste, 0291/2995-139;

, Abtei Königsmünster Meschede, modern und mit Catering, Zimmer für Gäste, 0291/2995-139; H1 am See , Meschede, modern mit Seeblick und Catering, 0291/90877830;

, Meschede, modern mit Seeblick und Catering, 0291/90877830; Landgut Grewen Mühle, Calle, rustikal und modern mit Catering, Zimmer für Gäste: 0291/7740; Welcome Hotel, Meschede, gehoben, großer Saal mit Catering und Seeblick; Zimmer für Gäste: 0291/99023013.

Mittlerweile hat Doreen Vollmer auch viele Experten an der Hand – vom DJ über den Fotografen bis zum Floristen. Auch bei den aktuellen Deko-Trends rund um Spitzenbordüren und Eukalyptuszweige ist sie auf dem neuesten Stand. Welche Hochzeit ist besonders in Erinnerung geblieben? „Jede unserer Hochzeiten ist schön“, sagt sie diplomatisch. Aber nennt dann doch eine deutsch-peruanische Trauung. Die Braut hatte aus Stoffresten bunte Bänder und Wimpel genäht und die Location auch Außen damit geschmückt. Auf den Tischen standen kleine Kakteen als Gastgeschenke.

Der Einzugsbereich der Brautpaare ist weit. Teilweise bis ins Rhein-Main-Gebiet. „Eben überall dort her, wo es die Sauerländer hin verschlagen hat“, sagt Stefan Vollmer, der Koch und Küchenmeister bereitet auch die Menüs für die Gesellschaften zu.

Freie Trauungen im Kommen

Boho gehört mit zu den Trends bei den aktuellen Hochzeitsfeiern. Die Brautpaare geben sich bei der Dekoration viel Mühe. Foto: Privat

Trends? Freie Trauungen seien im Kommen, berichten Vollmers. Hierzu wird dann auf dem Anwesen eine Wiese hergerichtet. Viele Gäste nutzen den Beamer für Foto-Präsentationen. Spielchen gäbe es kaum noch und auch der Schleiertanz, sei nicht mehr so häufig dabei. „Ich mag es besonders, wenn die Gäste einen Flashmob organisieren“, erzählt Doreen Vollmer. Also wenn die Gäste ohne Ansage plötzlich anfangen einen einstudierten Tanz aufs Parkett zu legen.

Auch der Nachwuchs schlägt in die gleiche Richtung. Die Zwillinge Eric und Frederik (22) haben gerade ihre Ausbildungen mit Auszeichnung im Landgasthof Schütte in Oberkirchen beendet. Der eine zum Koch, der andere zum Hotelfachmann. „Sie sollen erst einmal ihre Eindrücke sammeln. Gut ausgebildeten Fachkräften steht die Welt offen. Es besteht keine Verpflichtung“, sagen die Eltern und meinen damit, dass die Söhne nicht an Calle und den Familienbetrieb gebunden sind. Dass das Interesse an der Gastronomie da ist, freut sie natürlich trotzdem. „Obwohl sie mitbekommen haben, wie viel Arbeit dahinter steckt“, sagt Doreen Vollmer.

Auch Mutter Christel Vollmer (84) hilft noch mit