Handgefertigte Unikate aus Schmallenberg: „Lanzenreiter“

Das Sozialwerk St. Georg in Schmallenberg setzt im Bereich Möbelherstellung und Dekoration nicht auf Massenproduktion. Stattdessen ist dort jedes Stück ein handgefertigtes Unikat. Unter dem Namen „Lanzenreiter“ werden die Artikel mittlerweile sogar online verkauft. Der Weg bis zum fertigen Produkt ist aber oftmals lang.

Der Ausstellungsraum der „Lanzenreiter“-Serie in Schmallenberg wirkt feinsäuberlich dekoriert. Kleine und große Artikel füllen den Raum, schlicht, aber hochwertig. Grußkarten, Laternen, Frühstücksbrettchen oder auch Smartphoneständer: Das Angebot in der Eigenproduktion des Sozialwerks ist vielschichtig. Beim Material der Unikate hingegen ist sich das Sozialwerk treu.

Holz aus dem Sauerland

Die allermeisten Arbeiten sind aus Holz gefertigt, überwiegend aus den Wäldern des Sauerlands. Auch andere Naturstoffe wie Baumwolle kommen in der Verarbeitung zum Einsatz. Dazu wird aus altem Silberbesteck Schmuck gemacht. Ihren Weg zum Kunden finden die Produkte über verschiedene Wege. Nicht nur der Ausstellungsraum dient als Verkaufsstelle für die Handarbeiten.

Auch über Weihnachts- und Adventsmärkte werden die Deko- und Einrichtungsartikel vertrieben. Das ist gerade in der Vorweihnachtszeit besonders stressig: „Dadurch, dass wir auch die Märkte besuchen, ist der Aufwand sehr groß. Alles muss verpackt und in die Stadt gebracht werden. Hinzu kommt noch der Aufbau“, weiß Marion Göddecke, verantwortlich für Produktentwicklung und Design. Mittlerweile gibt es zusätzlich einen Onlineshop.

Per Mausklick zu erwerben

Die fertigen Produkte können dort seit September bequem per Mausklick erworben werden. Geschäftsführer Marc Brüggemann berichtet: „Regelmäßig gehen dort Bestellungen ein. Dieser Bereich wächst“. Bis die Produkte allerdings ausgeliefert werden können, bedarf es vorher einiger Arbeitsschritte.

In der Schreinerei fängt alles an. Dort entstehen zusammen mit Marion Göddecke im Kreativteam die ersten Ideen für neue Artikel. Jedes Jahr kommen neue Produkte hinzu, allein in diesem Jahr sind es 10 bis 15 Artikel.

Grundschliff in der Schreinerei

Nach dem Grundschliff in der Schreinerei geht es für die Produkte in die Weiterverarbeitung. Dort widmen sich Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen den unfertigen Artikeln: „Dort arbeiten Menschen mit psychischer Behinderung, geistiger Behinderung und sogar Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung“, berichtet Marc Brüggemann.

Etwas 20 Menschen mit Behinderung kümmern sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel das Lasieren. Jeder Mitarbeiter mit Beeinträchtigung bringt sich dort ein, wo er sich wohlfühlt. Bevor allerdings die eigentlichen Tätigkeiten beginnen, werden die Mitarbeiter im Berufsbildungsbereich an das Werkstattleben herangeführt. Auch die berufliche Orientierung und Qualifizierung spielt dort eine wichtige Rolle. Danach beginnt die Unterweisung in der eigentlichen Aufgabe: „Wir qualifizieren die Teilnehmer entsprechend, zum Beispiel in Garten-Landschaftspflege oder anderen Bereichen. Es gibt Rahmenpläne und Lerninhalte, bei denen wir schauen, was genau die Personen in ihrer Weiterbildung benötigen“, berichtet Brüggemann.

Feste Aufgabe entwickelt

Dominic R. aus Schmallenberg hat seinen Platz in der Schreinerei gefunden. Seit 2017 arbeitet der 25-Jährige nun schon dort. Aus einer Tätigkeit als Aushilfe hat sich mit der Zeit eine feste Aufgabe entwickelt. „Hier ist es anspruchsvoller als in anderen Bereichen“, meint der Schmallenberger. Auch Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorhanden: „Von Oktober bis November war ich im Praktikum bei der Schreinerei Ochsenfeld.“ Für die Zukunft hat er weitere Ziele. Zuerst soll der Realschulabschluss nachgeholt werden, danach möchte er eine Ausbildung als Mediendesigner beginnen.

Mit „Lanzenreiter“ hat die Lenne-Werkstatt ein eigenes Label für Holz- und Schmuck-Produkte geschaffen. Wer ein wenig um die Ecke denkt, kommt von St. Georg - dem Träger der Lenne-Werkstatt - zum heiligen Georg - dem Mann mit der Lanze. Aber die Verbindung ist nicht so einfach - und das ist gewollt. Das Unternehmen will nicht den Mensch mit Assistenzbedarf in den Vordergrund stellen und weg von den Mitleidskäufen. Stattdessen geht es um Produkt und Leistung, um sich von der Masse der Werkstätten abzusetzen.

