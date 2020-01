Gymnasium der Stadt Meschede

Homepage: www.gymnasium-meschede.de

Motto: Städtis. Miteinander. Füreinander.

Schulleitung: Claudia Bertels, Stellv. Christoph Heimes

Schülerzahl: 642

Lehrer und Referendare: 52/5

Zahl der Klassen in der SI: 14

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Anmeldetermine: Samstag, 15. Februar, von 9 bis 12 Uhr und Montag 17. bis Mittwoch 19. Februar, von 8.30 bis 18 Uhr

Kennenlerntag: 20. Juni

Betreuung und Verpflegung: G9; kein Ganztag, aber tägliche kostenlose Übermittagsbetreuung bis 14.30 Uhr (Hausaufgaben, Sport- und Spiel, Musik), Mensa, Schülerbücherei, Beratungslehrer und Schulsozialarbeit.

Unterrichtsausfall in Klassen 5 bis 9/10: 1. bis 6. Stunde wird jeder Ausfall vertreten.

Individuelle Förderung: FIT (freiwilliges individuelles Training in D, M, E, L, F), Lernstudios, Schüler helfen Schülern und Förderung von Hochbegabung) Selbstlernzentrum, Wettbewerbe.

Sprachen und Austausche: Englisch ab 5, Latein oder Französisch ab 7; Spanisch-AG, Sprachzertifikate, Frankreichaustausch in Kl. 8, Englandfahrt in Kl. 9

Arbeitsgemeinschaften/Projekte: MINT, informatische Bildung (ab Kl. 5), Roboter, Sanitätsdienst, Medienscouts, Streitschlichter, Sporthelfer, Kunst, Schach, Chor, Band, Partnerschule in Namibia

Schwerpunkte/Profile: MINT-, SPRACH- oder SPORT-Profil in Kl. 5/6, Soziales Lernen 5/6, Medienerziehung, „MINT-freundliche Schule“ mit Wettbewerben, Berufswahl-Siegel-Schule, UNICEF-Gütesiegelschule.