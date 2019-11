Gute Aussichten für einen Weihnachtsmarktbesuch im Sauerland

Vom Spätherbst wieder zurück in den Frühwinter – diesen Weg gehen wir in den kommenden Tagen. Nach kräftigem Regen heute gehen die Temperaturen deutlich zurück. Ganz oben fällt etwas Schnee, das Wochenende ist dann teils freundlich.

Das Wetter für das Ruhrtal:

Nach einem regnerischen Start in diesen letzten Herbstmonat haben die letzten beiden Wochen dem Ruhrtal nur selten Regen gebracht. Mit nur rund 30 Litern an der Wetterstation in Enste und rund 40 Liter am Städtischen Gymnasium ist das Monatssoll von etwa 80 Liter rund um Meschede bei Weitem noch nicht erreicht. Gerade am heutigen Donnerstag werden die Regentonnen im Ruhrtal allerdings nochmal gut gefüllt, denn aus Westen und Südwesten ziehen teils kräftige Regengüsse über das gesamte Sauerland hinweg. Dabei weht auch sehr milde Luft heran und mit dieser erreichen die Temperaturen nochmals knapp über 10°C.

Ein teils stürmischer West- bis Südwestwind wirkt da eher wie eine Art Föhn als, dass er einen ins Frösteln bringen würden. In der Nacht zieht dann aber eine Kaltfront über das Ruhrtal hinweg und am Tag werden kaum mehr als 5°C gemessen. In etwas höher gelegenen Orten mischen sich auch wieder Schneeflocken in einige schwache Schauer. Am Wochenende selbst bleibt es dann oft trocken, auch die Sonne zeigt sich hin und wieder und somit herrschen ideale Bedingungen für einen Weihnachtsmarktbesuch. Bei Werten um 0°C am Abend ist Winterkleidung gefragt.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland:

Einige Schneetage haben die höher gelegenen Orte des Schmallenberger Sauerlandes bereits verzeichnet. Ab einer Höhe von rund 600 m war also schon die erste Rodelpartie möglich. Mit ein wenig Glück könnte dies auch am Wochenende wieder klappen, allerdings müssen die Schauer, die am Freitag fallen, schon genau treffen. Möglicherweise ist auch nur eine ganz dünne Anzuckerung drin. Im Tal bleibt es vorerst grün, lediglich der Raureif der Nacht kann die Landschaft hier ein wenig in ein winterliches Bild versetzen.

Trotzdem, das 1. Adventswochenende gestaltet sich in diesem Jahr deutlich kälter als noch im Jahr 2018. Damals hatten wir es mit kräftigen Regenfällen und Temperaturen um 10°C zu tun, im Grunde also das Wetter des heutigen Tages. Dieser bringt auch Schmallenberg und Eslohe viel Regen und Wind. In der Nacht sinken die Werte dann mit einem Schlag von rund 8 auf nur noch 3-4°C und die ersten Flocken können oben am Rothaarkamm beobachtet werden. Was rund um das Wochenende nicht vergessen werden darf ist die Sonne, denn diese wird sich schon am Freitag zeitweise durchsetzen können und auch der Samstag ist ein nicht unfreundlicher Tag. Bei leichten Frostwerten in der Nacht und nur leichten Plustemperaturen am Tag sind auch hier Mütze und Schal notwendig.

Trend für die nächste Woche:

Die erste Wochenhälfte bringt dem Sauerland weiterhin ruhiges Frühwinterwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Schneeflocken oder Regentropfen sind kaum unterwegs. Dazu bleiben die Temperaturen in einem durchaus kalten Bereich, denn selbst im Ruhrtal werden es kaum mehr als 3°C, oben auf den Bergen herrscht leichter Dauerfrost. In den Nächten friert es überall zumindest leicht. Ab Wochenmitte werden die Unsicherheiten größer, denn sowohl eine Milderung als auch eine Fortsetzung des ruhigen Winterwetters sind möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.