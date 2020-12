Gottesdienste der Kath. Kirche Meschede-Bestwig - die Regeln

Blick in eine Pfarrkirche: Die kath. Gemeinden in Meschede und Bestwig wollen überwiegend feiern.

Meschede Die evangelische Kirche hat Gottesdienste zu Weihnachten abgesagt, die katholischen Gemeinden wollen überwiegend feiern. Diese Regeln.

Meschede/Bestwig Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie vor Ort informiert die Katholische Kirche über die Möglichkeiten, an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen an Gottesdiensten teilzunehmen. „Insbesondere für die Menschen, für die christliche Gemeinschaft eine besondere Bedeutung hat, wollen wir einen Gottesdienstbesuch ermöglichen – sei es vor Ort oder auch online“, so Pfarrer Michael Schmitt, Leiter des Pastoralen Raums.

Zwei Ausnahmen

Generell gilt: Alle „Präsenzgottesdienste“ in den katholischen Kirchengemeinden im Pastoralen Raum Meschede-Bestwig finden zu den angekündigten Zeiten statt. Ausnahme: In den Kirchengemeinden Mariä Himmelfahrt Meschede sowie Heilige Familie Wehrstapel-Heinrichsthal wird es bis einschließlich Sonntag, 27. Dezember, keine Heiligen Messen geben, in der Kirchengemeinde St. Jakobus Remblinghausen bis einschließlich 10. Januar 2021 - diese Entscheidung haben die Gemeinden getroffen. Auch die Krippenfeiern, die bereits in den vergangenen Tagen abgesagt wurden, bleiben - selbstverständlich - abgesagt.

Wichtig: Der Besuch von Gottesdiensten an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Wer noch nicht angemeldet ist, kann sich noch am Mittwoch, 23. Dezember, in der Zeit von 7.15 bis 15 Uhr im Pfarrbüro am Stiftsplatz anmelden - entweder telefonisch unter 0291 / 9022880 oder unter pfarramt@pr-mb.de per E-Mail.

Nur mit Anmeldung

Die Gemeinden bitten um Verständnis, dass „Präsenzgottesdienste“ unter den Bedingungen der Corona-Pandemie nur mit einer deutlich reduzierten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden können - und dass ohne Anmeldung eine Teilnahme an den Gottesdiensten nicht möglich ist.

Gleichzeitig bitten die Verantwortlichen die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor dem Besuch des Gottesdienstes genügend Zeit für den Abgleich der Kontaktdaten einzuplanen und ebenso eventuelle Hinweise des örtlichen Ordnungsdienstes zu beachten. Auch während der Gottesdienste müssen Mund-Nase-Bedeckungen getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden. Gemeindegesang findet nicht statt. Ebenso weisen die Kirchengemeinden darauf hin, dass die Kirchen momentan nur mit einer geringeren Grundtemperatur beheizt werden.

Digitale Übertragung

Für alle Menschen, die nicht an Präsenzgottesdiensten teilnehmen können oder möchten, bietet die Katholische Kirche in Meschede und Bestwig auch digitale Möglichkeiten an: An Heiligabend werden die Gottesdienste auf dem Stiftsplatz in Meschede um 15 und 17 Uhr sowie am 1. Weihnachtstag um 9.30 Uhr per Livestream im Internet übertragen.

Interessierte finden dazu auf der Homepage www.katholische-kirche-meschede-bestwig.de einen Link zum Anklicken. Auf der Homepage informiert der Pastorale Raum ebenfalls über die aktuelle Gottesdienstordnung sowie - bei Bedarf - über kurzfristige Änderungen.

Pfarrer Michael Schmitt bittet um Verständnis für Einschränkungen und veränderte Abläufe: „Unser Ziel ist es, auch unter Corona-Bedingungen den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, an diesem besonderen Weihnachtsfest gottesdienstliche Gemeinschaft zu erleben.“