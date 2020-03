Glasfaser: Anschluss für die Mescheder Grundschulen

Meschede. Die acht Grundschulen im Mescheder Stadtgebiet werden technisch aufgerüstet. Für sie steht jetzt Geld für schneller Internetverbindungen bereit.

Aus Kupfer wird Glas - und mit dem Glas haben Schulen im Mescheder Stadtgebiet künftig die Chance, eine echte eigene „Auffahrt zur Datenautobahn“ zu bekommen: Die Förderzusage des Landes NRW für einen glasfaserbasierten Internet-Zugang an den acht Mescheder Grundschulstandorten erhielt Bürgermeister Christoph Weber jetzt von Ferdinand Aßhoff, Abteilungsdirektor der Bezirksregierung Arnsberg. „Damit haben wir nun die konkrete Perspektive, an allen Regelschulen im Stadtgebiet die Möglichkeit für Gigabit-Bandbreiten bereitzustellen“, freut sich Christoph Weber.

760.000 Euro Fördergelder

Hintergrund: Mit insgesamt 760.000 Euro fördert das Land NRW den Glasfaser-Anschluss für alle acht Grundschulstandorte im Stadtgebiet. „Auf Basis dieser Technologie werden Bandbreiten bis zu einem Gigabit möglich“, erläutert Weber – und damit auch völlig neue pädagogische Möglichkeiten. Bereits zuvor hatte die Stadt Meschede eine Förderzusage aus dem 3. Call des Bundesprogramms „Breitband und digitales Klassenzimmer“ erhalten – für alle sechs weiterführenden Schulen in städtischer und privater Trägerschaft sowie das Berufskolleg am Dünnefeldweg.

Die Glasfaseranschlüsse bringeneine maximale Bandbreite mit sich und erfolgen nach dem „FTTH“-Prinzip – der Glasfaseranschluss wird bis ins Gebäude gelegt. „An einigen Schulen ist der Tiefbau bereits erfolgt“, so Antje Trudewind, in der Stadtverwaltung zuständig für das Thema „IT und Schule“. Sie erwartet,dass die Fertigstellung für die weiterführenden Schulen noch in diesem Jahr erfolgt und die Schulen dann die nötigen Bandbreiten in Anspruch nehmen können.