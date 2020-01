Meschede/Freienohl Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts, glatte Straßen: An der Auffahrt zur Autobahn 46 bei Freienohl hat sich ein Unfall ereignet.

Glätte: Autobahn-Auffahrt bei Freienohl nach Unfall gesperrt

Der Appell der Polizei lautet: Bitte vorsichtig fahren! Die Straßen im Hochsauerlandkreis sind am Mittwochmorgen zum Teil glatt. Es herrschen Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts.

Niemand verletzt

An der Auffahrt zur Autobahn 46 in Freienohl hat es gegen 9 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Allerdings war die Auffahrt in Richtung Brilon zeitweilig gesperrt. Der Verkehr wurde bis kurz nach 10 Uhr umgeleitet.

In Richtung Arnsberg rollte der Verkehr ab der Anschlussstelle wie gewohnt.