Fünf Tipps für den Weihnachtsspaziergang aus Fleckenberg

Janine Priester ist Waldpädagogin und kennt sich in der Natur aus. Was sie Familien für Ausflüge an den Feiertagen empfiehlt.

Fleckenberg. Für Janine Priester ist der Wald mehr als nur eine Landschaft voller Bäume. Wald ist Erlebnisraum, Rückzugsort und Abenteuerspielplatz. Die Fleckenbergerin arbeitet als Waldpädagogin - eigentlich. Denn in diesem Jahr machte ihr die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung bzw. durch die Arbeit. Trotzdem sei gerade in dieser Zeit der heimische Wald so enorm wichtig, sagt sie: „Denn den Wald erlebt jeder Mensch anders. Jeder nimmt ihn auf seine Art und Weise wahr. Der Wald ist der ideale Ausflugsziel für die Lockdown-Tage rund ums Weihnachtsfest.“

Seit 12 Jahren arbeitet Janine Priester als Erzieherin. Sozial und mit Kindern zu arbeiten, das sei schon immer ihre Leidenschaft gewesen, sagt sie. Zwischenzeitlich zog es die gebürtige Sauerländerin nach Schleswig-Holstein, vor einigen Jahren kam sie zurück. Seit 2013 ist sie zertifizierte Waldpädagogin, seit 2017 selbstständig. Bis zum Anfang diesen Jahres: „Mit Kontaktbeschränkungen und Masken kann man meiner Meinung nach nicht als Waldpädagogin arbeiten, das geht nicht. Deshalb bin ich vorerst zurück in den Kindergarten.“ Aber „der Wald ruft“, sagt Janine Priester. Das sei damals schon so gewesen und das sei auch immer noch so.

Forschen, Austoben, Entspannen

Die Natur lade zum Forschen, Austoben und Entspannen ein, sagt Priester: „Jeder Mensch nimmt das anders wahr.“ Und gerade Kinder haben einen Forschergeist, den sie im Wald super ausleben können: „Hier kann man erkunden und entdecken.“ Das mache auch die Arbeit als Waldpädagogin aus. So bietet Priester - sofern es die Pandemie bald wieder zulässt - Kindergeburtstage, Freizeitabenteuer und Unternehmungen für Schulen, Kindergärten oder andere Institutionen in den Wald an: „Und gemeinsam lernen wir dann spielend den Wald, seine Pflanzen, Bewohner und Umgebung kennen.“

Das fördere gerade bei Kindern den Freiheitsgedanken und die Individualität. „Jeder Mensch wird im Wald individuell abgeholt“, sagt Priester. Dort herrsche die absolute Natürlichkeit: „Der eine braucht den Wald, um Sport zu treiben. Ein anderer will auf andere Gedanken kommen und ein dritter braucht vielleicht einfach nur Ruhe und Vogelgezwitscher.“

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

Und gerade deshalb empfiehlt Priester, die freien Tage rund um Weihnachten und Jahreswechsel für Spaziergänge und Wanderungen im heimischen Wald zu nutzen: „Hier im Sauerland wissen die Menschen ihren Wald und ihre Umgebung zu schätzen. Sie wissen, was sie an ihrem Wald haben. Die Menschen sind im Wald verwurzelt.“ Trotzdem dürfe der Wald nicht als Selbstverständlichkeit verstanden werden.

Dabei müsse es beim einfachen Spaziergang mit der Familie gar nicht bleiben, sagt Priester: „Manchmal ist es vielleicht schwieriger, die Kindern von einer langen Wanderung zu überzeugen.“ Mit Spielideen könne man während der Tour ganz einfache Anreize schaffen: „Zum Beispiel erfindet jeder fantasievolle Waldgeschichten oder die Kinder suchen sich magische Tore aus Ästen und Bäumen, durch die sie hindurch laufen.“ Das wecke die Kreativität und Fantasie, sagt Priester: „Aber am wichtigsten ist, mit allen Sinnen im Wald zu sein. Riechen, Sehen, Hören, Fühlen.“ Der Weg sei das Ziel: „Gerade in dieser dunklen Jahreszeit und den vielen schlechten Nachrichten ist es wichtig, rauszukommen und die Fantasie zu wecken. Wir brauchen mehr Leichtigkeit.“

Tipps für den Waldspaziergang

„Wichtig ist in erster Linie, sich an die Regeln zu halten“, sagt Janine Priester: „Auf den Wegen bleiben, Müll vermeiden, nicht zu laut sein.“

Zeit nehmen: „Hektik ist an diesen Tagen fehl am Platz. Einfach mal in Ruhe unterwegs sein und am besten das Handy ganz im Auto lassen.

Farben und Stöcke sammeln: „Was finde ich im Wald? Was kann man damit machen?“ Gerade für Kinder ein Anreiz zur kreativen Entfaltung.

Picknick im Rucksack: „Ohne die richtige Verpflegung und natürlich entsprechende Kleidung geht nichts.“ Mit einer Decke kann man sich dann auch auf den Boden setzen, ohne nass zu werden.

„Und dann einfach toben, laufen, die Augen schließen oder meditieren. Das machen, wonach einem an diesen Tagen ist.“