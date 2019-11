Feuerwehrmann legt selbst Brände: „Ich wollte ein Held sein“

Ein Großbrand in Gleidorf rund 150 Feuerwehrkräfte. Den Brand hatte ein Feuerwehrmann selbst gelegt.

Gleidorf. Schmallenberger (23) legte drei Brände und rückte dann mit seinen Kameraden zum Löschen aus. Im Einsatz wurden drei Kameraden verletzt.

Ein Brandstifter in den Reihen der Schmallenberger Feuerwehr: Die Geschehnisse haben im gesamten Stadtgebiet für Aufregung und Diskussionen gesorgt, für einen Schock bei den Kameraden (wir berichteten). Ein 23 Jahre alter Gleidorfer, Mitglied der Feuerwehr seit vielen Jahren, hatte selbst drei Brände im Heimatort gelegt. Bei einem der Brände wurden drei Feuerwehrkameraden verletzt, es entstand ein immenser Sachschaden. Dafür musste sich der 23-Jährige nun vor Gericht verantworten. Verurteilt wurde der Mann zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, einer Geldbuße in Höhe von 7500 Euro sowie drei Beratungsterminen bei einem Psychiater. Denn die Frage, die das Gericht am meisten beschäftigte: Besteht Wiederholungsgefahr?