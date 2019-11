Feuerwehr zur Veltins-Brauerei alarmiert

Grevenstein. Feuerwehr-Einsatz am Morgen bei der Brauerei Veltins in Grevenstein: Das war der Grund dafür.

Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen bei der Veltins-Brauerei in Grevenstein im Einsatz.

Gegen 8.20 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Brauerei aus. Ursache dafür waren nach Angaben des Unternehmens Bauarbeiten in der Sortieranlage. Der Betriebsablauf in der Brauerei sei dabei nicht gestört worden. Die Einsatzkräfte rückten nach kurzer Zeit wieder ab.