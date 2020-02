Feuerwehr: Starke Zunahme an Einsätzen und Sondersituationen

Im Rahmen der Agathafeier des Löschzuges Bad Fredeburg gab Löschzugführer Ralf Fischer einen kurzen Rückblick auf 2019, welches erneut durch eine starke Zunahme der Einsätze und viele Sondersituationen geprägt war. Insgesamt rückte der Löschzug zu 126 Einsätzen aus (109 Einsätze 2018). Es fällt auf: „Es gab insgesamt deutlich mehr Verkehrsunfälle“, so Ralf Fischer. „Nicht nur für den Löschzug, sondern auf Stadtebene.“

31 Brandeinsätze

Insgesamt rückte der Löschzug zu 31 Brandeinsätzen, 12 Einsätzen im Bereich der Technischen Hilfeleistung, 6 Ölspuren, 20 Einsätzen im Bereich First Responder und technische Hilfeleistung für den Rettungsdienst und 9 sonstigen Hilfeleistungseinsätzen aus. Hinzu kamen 48 Fehlalarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen. „Auch diese Alarmierungen haben zugenommen. Im vorigen Jahr waren es noch 33.“ Fischer erklärt das erhöhte Aufkommen der Fehlalarme so: „Sie nehmen zu, weil es immer mehr Brandmeldeanlagen gibt.“ Rausfahren muss die Feuerwehr bei einem BMA-Alarm trotzdem jedes Mal: „Man weiß ja nicht, ob es brennt oder nicht.“

Bei den Verkehrsunfällen sei ein Anstieg beobachtet worden, „vor allem zum Jahresende hin“, so Fischer. Ein Blick auf die Statistik zeigt zwei Einsätze unter dem Stichwort „Rettung VU“. Darunter fallen aber nur Einsätze, wo die Feuerwehr aktiv Menschen/eingeklemmte Personen aus dem Wagen befreien musste. „Andere Einsätze werden unter anderen Stichworten in der Statistik gezeigt“, so Fischer.

Kritische Waldbrandlage

Auch im Jahr 2019 bestand wieder eine kritische Waldbrandlage mit erheblichen Anforderungen an die Löschwasserlogistik. Gemeinsam mit den anderen Einheiten der Feuerwehr der Stadt Schmallenberg gelang es erneut, diesen besonderen Herausforderungen gerecht zu werden. „Die Waldbrandlage in 2018 war zudem noch kritischer, als im vergangenen Jahr. Wir mussten zu weniger Einsätzen ausrücken.“ Dafür hätte es mehr Einsätze bei Wohnungs- und Zimmerbränden gegeben. „Wir konnten häufig viel Schlimmeres verhindern“, so Fischer.

Zu den vielen Einsatzstunden kamen regelmäßige Übungen sowie die Übungen der Jugendfeuerwehr hinzu. Auch 2019 konnten aus der Jugendfeuerwehr wieder Mitglieder in den aktiven Dienst genommen werden. „Diese erfreuliche Entwicklung wird auch die nächsten Jahre anhalten“, heißt es. Gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern Brandinspektor Martin Fuchs und Michael Siepe bedankte sich Löschzugführer Ralf Fischer für die enorme ehrenamtlich geleistete Arbeit im Jahr 2019 bei den Mitgliedern des Löschzuges, ganz besonders aber bei denen die zusätzlich auch noch die Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr leisten.