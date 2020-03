Mit im Einsatz in Velmede: Die Drehleiter der Feuerwehr Meschede.

Velmede. Die Feuerwehr aus Velmede-Bestwig ist am Samstag im Einsatz gewesen. Zur Verstärkung kam auch die Drehleiter aus Meschede.

Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem Einsatz an die Oststraße nach Velmede ausgerückt.

Ruß gerät in Brand

Um 12.20 Uhr war in einem Haus Ruß in einem Schornstein in Brand geraten. Der Löschzug Velmede-Bestwig unter Einsatzleiter Thomas Kremer rückte aus, im Zuge der Nachbarschaftshilfe auch die Drehleiter der Feuerwehr aus Meschede.