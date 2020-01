Feuerwehr: Ohne Förderverein wäre vieles nicht machbar

140 Mitglieder hat der Förderverein des Löschzugs Eslohe inzwischen. Ohne sie wären viele Anschaffungen für die Kameraden nicht denkbar. Und dabei geht es keineswegs um Luxus, wie Vorsitzender Thomas Molitor betont.

Sei es die Anschaffung eines Gabelstaplers, mit dem die Hochregale im Esloher Feuerwehrhaus be- und entladen werden können oder der Kauf von neuen Funkmeldempfängern für die First-Responder-Gruppe: „Mit den Geldern wird einiges bewirkt“, sagt Molitor als Vorsitzender des Fördervereins. Vor allem die wichtige Arbeit der ehrenamtlichen First Responder, die immer dann alarmiert werden, wenn Rettungsdienst und Notarzt wegen eines anderen Einsatzes nicht schnell genug an der Einsatzstelle sein können, hat zuletzt profitiert.

Ausstattung mit Meldeempfängern

Kameraden, die Mitglied der First-Responder-Einheit sind, werden zwar durch ihre Tätigkeit in der Feuerwehr mit den digitalen Meldeempfängern ausgestattet. Zu der Einheit gehören aber unter anderem auch Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Krankenpfleger sowie gelegentlich auch ein Arzt. Und deren Ausstattung mit Meldeempfängern ist nicht Sache der Kommune. Was hinzu kommt: Auch die kostenintensive Wartung des Defibrillators wird unter anderem aus der Kasse des Fördervereins finanziert. Hier kommen regelmäßig mehrere hundert Euro zusammen.

Der Förderverein des Löschzugs Eslohe lädt zu „Disco44“ ein. Von links: Thomas Molitor, Georg Gabriel und Michael Quinkert. Foto: Frank Selter

Vor bereits 13 Jahren ist diese Einsatzgruppe von Christof Hoffmann und Thomas Molitor gegründet worden. Wie wichtig sie ist, zeigen die Einsatzzahlen: Mit rund zehn pro Jahr hatte man seinerzeit gerechnet, inzwischen hat sich die jährliche Zahl bei etwa 30 eingependelt. 25 Mitglieder gehören den First Respondern aktuell an. Fünf davon sind erst im vergangenen Jahr hinzugekommen. Sehr zur Freunde Michael Quinkert und Mark Knippschild, die die Gruppe leiten.

Bei der finanziellen Unterstützung verlässt sich der Förderverein keineswegs nur auf die Einnahmen aus den Beiträgen der 140 Mitglieder. Seit einigen Jahren veranstalten die Kameraden in der Fahrzeughalle ein Weihnachtskonzert, dessen Erlöse in die Vereinskasse fließen und im vergangenen Jahr war es erstmals gelungen, die WDR-Party Disco 44 in die Schützenhalle zu holen, von dessen Erlösen die Feuerwehr am Ende ebenfalls profitiert.

Erfolg deutlich größer als erwartet

Mit knapp 1000 Besuchern war der Erfolg deutlich größer als ursprünglich erwartet. Entsprechend groß ist die Freude der Wehr, dass die Party auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird - und zwar am 9. Mai. „Diese Veranstaltungen sind zwar mit einer Menge Arbeit verbunden“, sagt Molitor. Aber der Einsatz mache sich im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt. Um die Organisation kümmert sich im Vorfeld der Vorstand des Fördervereins: Thomas Molitor, Ingo Hoffmann, Ralf Molitor, Michael Quinkert und Georg Gabriel.

Rund 50 Helferinnen und Helfer im Einsatz

Am Abend selbst werden rund 50 Helfer im Einsatz sein - Kameraden des Löschzugs und ihre Partnerinnen. „Hier ziehen alle an einem Strang“, freut sich Molitor. Und an dem Abend soll geklotzt und nicht gekleckert werden - nicht nur, damit es in der Kasse des Fördervereins klingelt, sonder vor allem auch deshalb, weil sich die Gäste wohl fühlen sollen. Weintheke, Karibik Bar, Grillstand, Zapftheke und Sicherheitsdienst - für all das wird gesorgt sein.