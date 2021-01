Feuerwehr muss erneut Türen öffnen - Einsatz in Meschede

Meschede Die Feuerwehr wird nicht nur bei Bränden alarmiert. Immer wieder muss sie in Meschede auch technische Hilfe leisten - wie am Freitag.

Immer wieder muss die Feuerwehr ausrücken, um Türen zu öffnen, weil der Rettungsdienst nicht hereinkommt. Es sind Einsätze, die die ehrenamtliche Einsatzkräfte zeitlich sehr belasten - und eigentlich von anderen erledigt werden könnten.

Der letzte Fall: Freitag, 8.50 Uhr, in der Lindenstraße in Meschede. Dort unterstütze der Löschzug Meschede die Polizei und den Rettungsdienst. Technische Hilfe:Türöffnung.

Zwei ähnliche Fälle

Bereits in der vergangenen Woche hatte es zwei ähnliche Fälle gegeben in Eversberg in der Oststraße und in Meschede im Hagenweg.