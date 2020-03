Feuer in Meschede: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Feuer in einer Tiefgarage in der Le-Puy-Straße in Meschede ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die entsprechenden Spuren deuten auf eine solche Tat hin, teilte die Pressestelle auf Nachfrage mit. Zugleich erfolgte ein Aufruf an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, 0291 / 90200.

Das Feuer war am Dienstag gegen 12.45 Uhr entdeckt worden. Der Brandort befand sich in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Le-Puy-Straße in Meschede: Die Tiefgarage befindet sich dort genau unter der Bäckerei Becker und einem Wettbüro. Ein hochwertiger Mercedes-Sportwagen wurde bei dem Brand völlig zerstört.

Ein Auto noch weggefahren

Die Feuerwehr Meschede in der Le-Puy-Straße im Einsatz. Foto: Jürgen Kortmann

Durch das Feuer und den Qualm wurde auch ein zweites Auto in der Nachbarschaft stark beschädigt. Ein Anwohner konnte seinen Pkw im letzten Moment retten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit großen Aufgebot im Einsatz.