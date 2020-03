Die FDP in Eslohe lässt weiter offen, ob sie mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl im September antreten wird oder nicht. „Die Diskussion wird in viele Richtungen geführt“, sagt Fraktionschef Thorsten Beuchel. Er erwartet eine Entscheidung bis Mitte/Ende April.

Noch vorhanden ist die Facebook-Seite „Thorsten Beuchel - Ihr Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Eslohe“. Beuchel war 2014 für die Liberalen angetreten, er war damals mit 15,3 Prozent Dritter hinter Amtsinhaber Stephan Kersting (CDU) und Nathalie Evers-Stumpf (SPD) geworden.

„Keine voreiligen Schlüssse ziehen“

Aus der Weiterexistenz der Seite dürften aber keine voreiligen Schlüsse gezogen werden, sagt Beuchel: Es gehe dabei nur darum, die Namensrechte an der Seite zu erhalten. Deshalb lautet auch der letzte Eintrag aus dem Mai 2014: „So langsam heißt es Abschied nehmen von dieser Seite... Wollen wir doch mal sehen, wer von unserer Seite in rund 5 Jahren zur Wahl antritt?“

In diesem Monat wird eine Mitgliederversammlung der FDP stattfinden. Ziel der Liberalen sei es, so Beuchel, in allen Wahlbezirken für den Gemeinderat wieder anzutreten. Er ist auch optimistisch, dass dies wieder gelingen werde, obwohl: „Es wird anstrengender, als es vor sechs Jahren war.“ Denn Beuchel hat festgestellt, dass das Thema Ehrenamt - und darunter fällt der Gemeinderat – immer schwieriger werde.

Im politischen Bereich komme die „Empörungswut“ aus den sozialen Medien hinzu, die Aktive inzwischen zögern ließen, sich zu engagieren: „Es ist schwieriger geworden, sachlich Argumente vorzutragen und konstruktiv Politik betreiben zu können.“ Beuchel glaubt, dadurch steige die Hemmschwelle, in die Kommunalpolitik einzutreten.