Falke produziert in Schmallenberg jetzt Mundschutz-Masken

Die Firma Falke in Schmallenberg produziert jetzt Mund-Nasen-Schutz in verschiedenen Optiken.

Schmallenberg. Das Design ist schlicht, zwei Masken kosten zusammen 15 Euro. Wo es die Mund-Nasen-Schutze von Falke zu kaufen gibt.

Die Firma Falke bietet zukünftig Masken an, die durch angenehmen Sitz und schlichtes Design überzeugen. Die, für den privaten Gebrauch zu benutzenden, Masken werden in den Falke-Werken produziert, wo sonst Feinstrumpfhosen und Strümpfe hergestellt werden. Vorteil der Maske ist ein geringer Luftwiderstand, sodass das Atmen trotz Maske möglichst angenehm ist.

Die zweilagige Konstruktion der Falke-Maske mit integriertem Vlies ist bei 95°C waschbar und dadurch mehrfach verwendbar. Das elastische, schnell rücktrocknende Material passt sich dem Gesicht optimal an. Eine Rippstruktur an Nase und Kinn sorgt zusätzlich für ein besonders enges Anliegen. Vier unterschiedliche Größen garantieren eine sehr gute Passform. Auch optisch überzeugt die Maske in schlichtem Stil.

Zwölf verschiedene Farben

Sie wird in zwölf verschiedenen Farben angeboten. Seit dem 29. Mai werden die Falke-Mund-Nasen-Masken für 15€ (zwei Stück) online unter www.FALKE.com und in den Falke-Stores in Europa erhältlich sein. Seien Sie Vorbild, tragen Sie eine Maske, halten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen ein und beachten Sie insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de), so die Firma Falke.

Bei den Masken handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt und nicht um Schutzausrüstung. Die Masken sind nicht für den Einsatz im Gesundheits- oder Pflegewesen und nicht als Arbeitsschutz oder sonstige Schutzausrüstung zum Schutz vor Infektionen oder anderen Schadstoffen geeignet.

