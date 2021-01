Eversberg: Polizeibeamte retten kleiner Blaumeise das Leben

Eine Blausmeise wie diese hatte sich bei winterlichen Temperaturen in Eversberg in einem Netz verfangen.

Eversberg Alleine hätte der Vogel in seiner misslichen Lage nicht überlebt. Nachbarn berichten von einem liebevollen Einsatz der Polizei.

Ein Beamter und eine Beamtin der Polizei des Hochsauerlandkreises sind am Dienstag, 5. Januar, zu einem tierischen Einsatz nach Eversberg gerufen worden und haben einer kleinen Blaumeise das Leben gerettet.

„Das kleine Vögelchen hatte sich in einem Netz verfangen, das unser Nachbar über seinen Rhododendron gespannt hat, um diesen vor Vögeln zu schützen“, berichtet Helmut Hutans, der mit seiner Frau auf dem Nachbargrundstück wohnt. Dort haben die beiden seit Jahren ein Vogelhaus, in dem sie den heimischen Vögeln im Winter Futter anbieten. Aus Angst, dass die Blaumeise sich nicht alleine aus ihrer misslichen Lage befreien und hätte erfrieren können, hat das Ehepaar Hutans Hilfe bei der hiesigen Polizeistelle gesucht und diese auch erhalten. „Die Beamten waren wirklich schnell hier und haben sich liebevoll um den Vogel gekümmert“, berichtet Helmut Hutans.

Doch zunächst sei sein Nachbar gar nicht davon begeistert gewesen, dass die Polizei sein Grundstück betreten wollte, und, um den Vogel zu retten, ein kleines Loch in das Netz über dem Rhododendron schneiden musste. Letztlich willigte er aber ein – unter der Voraussetzung, dass die Polizei ihm das kaputte Netz ersetzen würde. „Ich habe mich inzwischen an die Polizei gewandt und angeboten für das Netz aufzukommen, sollte unser Nachbar wirklich eine Rechnung schreiben“, so Hutans.

Mit der Schere gelang die Befreiung

Erst hatten die Beamten versucht, die Blaumeise mit einem Messer zu befreien, was jedoch nicht gelang. Erst nachdem Familie Hutans eine Schere zur Verfügung gestellt hat, gelang es, den festhängenden Vogel aus dem Netz zu befreien. „Das war tatsächlich das erste Mal, das hier so etwas passiert ist. Und das, obwohl unser Nachbar schon seit Jahren etwas gegen unser Vogelhaus hat und diese Netze gespannt sind. In seinem Apfelbaum hängen zum Beispiel auch CDs um Vögel abzuschrecken“, berichtet Helmut Hutans über eine jahrelang andauernde Meinungsverschiedenheit mit seinem Nachbarn, was die Winterfütterung der Vögel angeht.

Eine Pflicht

Für Hutans sei es eine Pflicht, den Vögeln im Winter zu helfen und ihnen etwas Futter anzubieten. „Ich sag immer, wir bieten den Flattermännern ein Rundum-Restaurant.“ Das sieht der Nachbar etwas anders. Nach einem Gespräch vor einigen Jahren habe Helmut Hutans sogar guten Willen gezeigt und versucht, das Vogelhaus etwas weiter entfernt vom Nachbargrundstück zu positionieren, aber da blieb nur die vielbefahrene Straße vor dem Haus, wo die Tiere die Futterstelle nicht angenommen hätten.

So hofft Familie Hutans, dass es bei diesem bedauerlichen Einzelfall bleibt und die vielen Spatzen, Meisen und Co. sich weiterhin an ihrem Vogelhäuschen erfreuen. Bei der aktuellen Wetterprognose für das Sauerland schätzt Helmut Hutans das als sehr wahrscheinlich ein: „Sobald es etwas schneit, sind sie prompt alle da.“