Meschede: Weltkriegsbombe entdeckt - 400 Personen evakuiert

Absperrungen und Blaulicht: Evakurierung in Meschede.

Meschede In Meschede ist am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Die Behörden schlugen Alarm. Evakuierungen wurden angeordnet.

Die Behörden haben am Dienstag kurz vor 23 Uhr einen Alarm im Stadtgebiet Meschede ausgelöst: Per Cell Broadcast schickten sie eine direkte Warnung auf die Handys der Bevölkerung. Zuvor war eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Evakuierung eingeleitet

Wegen des Blindgängers, der damals beim Abwurf nicht gezündet hatte, wurde in einem Radius von 250 Metern eine Evakuierung eingeleitet. Betroffen sind die Straßen Unterm Hasenfeld, Hardtstraße, Uhlandstraße, Freiligrathstraße, Nördeltstraße und Hünenburgstraße.

Notbetreuung beim DRK

Für die Betroffenen wurde im DRK-Zentrum in der Kolpingstraße in Meschede eine Notbetreuung eingerichtet. "Halten Sie sich für die Dauer der Entschärfung bei Familienangehörigen oder Freunden außerhalb des Sperrradius auf", warnten die Behörden. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass in dem Bereich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei.

Bei Bauarbeiten entdeckt

Der Sprengkörper war nach Informationen dieser Zeitung bereits am Nachmittag bei Bauarbeiten im Norden von Meschede zufällig entdeckt worden. Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort

Ob sie noch explosionsfähig ist, prüfen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Westfalen-Lippe. Geplant ist, die Bombe noch in der Nacht zum Mittwoch zu entschärfen, sobald die Evakuierungen abgeschlossen sind. Wie lange der Vorgang dauert, ist ungewiss.

Mindestens 400 Betroffene

Betroffen sind mindestens 400 Menschen in den Wohnvierteln. Auch das Seniorenzentrum Blickpunkt ist teilweise betroffen und muss Bewohner in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, hat für Absperrungen gesorgt und klingelt an den Türen, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr im Gefahrenbereich aufhält.

Zweiter Weltkrieg

Meschede war während des Zweiten Weltkriegs mehrfach von Bomben der Alliierten getroffen worden; an zwei Tagen gab es besonders intensive Angriffswellen. Sie galten unter anderem den Honsel-Werken. Der Bereich, wo der Blindgänger entdeckt worden war, befindet sich nördlich oberhalb des heutigen Unternehmens am Berg.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland