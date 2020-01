Esloher Neujahrsempfang war ein Abend der Würdigungen

Gleich drei Ehrenmedaillen hat Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting beim Neujahrsempfang am Abend im Foyer des Rathauses verliehen - an Felizitas Henders, an Benedikt Hümmler sowie an Klaus Schulte. „Alle drei Ratsmitglieder haben sich zu einer historischen Kommunalwahl aufstellen lassen“, wie Kersting betonte. Denn: 1999 wurde neben den Ratsmitgliedern zum ersten Mal der hauptamtliche Bürgermeister in der Direktwahl von den Bürgern gewählt.

Und genau zu diesem Zeitpunkt zogen Felizitas Henders, Benedikt Hümmler und Klaus Schulte gemeinsam mit dem hauptamtlichen Bürgermeister Reinhold Weber in den Rat der Gemeinde Eslohe ein. „Sie haben in Ihrer Amtszeit mit zwei hauptamtlichen Bürgermeistern zusammengearbeitet - und zwar jeweils 10 Jahre mit Reinhold Weber und 10 Jahre mit mir“, blickte Kersting zurück und dankte im Namen von Rat und Verwaltung für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Auch persönlich danke ich für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben“, schob Kersting hinterher. Mit großem Engagement hätten sich alle drei für die Bürgerinnen und Bürger ihrer Orte, aber auch für die gesamte Gemeinde eingebracht. Es sei ihm eine Freude sie heute mit der Ehrenmedaille der Gemeinde auszeichnen zu dürfen.

Hohe Auszeichnung gewürdigt

Kersting nutzte den Abend außerdem, um noch einmal eine hohe Auszeichnung zu würdigen, die die Bau- und Möbelschreinerei Caspar-Josef Winkelmeyer aus Bremscheid im vergangenen Jahr durch NRW-Innenminister Herbert Reul erfahren hat. Er hatte dem Unternehmen die Förderplakette für Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen „Ehrenamt bei Feuerwehr und Katastrophenschutz“ verliehen. Kersting dankte in dem feierlichen Rahmen noch einmal ausdrücklich für den unermüdlichen Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manch unverhoffter Einsatz Organisationstalent, Überstunden und besondere Koordination in der eigenen Firma erfordern“, so Kersting.

Volles Haus beim Jahresempfang gestern Abend im Foyer des Rathauses. Gleich drei Ehrenmedaillen wurden verliehen. Für die Geehrten gab es Applaus. Foto: Benedikt Mathweis

Oftmals hätten daher im Betrieb Winkelmeyer betriebliche Erfordernisse zurückgestanden und das Allgemeinwohl im Vordergrund. Im Namen von Rat und Verwaltung, aber auch von allen Bürgern dankte Kersting Caspar Josef Winkelmeyer und Kaspar Winkelmeyer dafür, dass sich ihr Handwerksbetrieb und auch die beiden selbst über das normale Maß hinaus für das Gemeinwohl einsetzen. Da der Betrieb die Plakette bereits erhalten hat, überreichte der Bürgermeister ein Präsent aus versteinertem Holz.

Lob an die Unternehmer

Zum Empfang geladen hatte die Gemeinde in diesem Jahr Vertreter aus Handel, Handwerk und Gewerbe, selbstständige Dienstleister und Gäste aus der Land- und Forstwirtschaft. „Unsere Gewerbestruktur ist hoch innovativ und gleichzeitig breit aufgestellt“, lobte Kersting. Die überwiegend familiengeführten Unternehmen hätten die Mitarbeiter als prioritäre Resource immer schon im Blick gehabt. Natürlich müsse auch ein mittelständisch geprägter Betrieb seine betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Blick haben und Gewinne machen, um künftige Aufgaben investiv anpacken zu können. „Sie tun dies auch. Aber nicht quartalsorientiert sondern langfristig ausgerichtet. Gerade auch in Bezug auf die Mitarbeiter. Nachhaltig und damit nicht zuletzt auch menschlich und partnerschaftlich“, lobte der Bürgermeister die heimischen Unternehmer. Das sei übrigens historisch im Sauerland immer so gewesen. Daher sei er sich sicher, dass die Region bestens gerüstet sei, auch wenn die Konjunktur mal eine Pause einlege.

Gute Rahmenbedingungen

Dazu benötige man natürlich Rahmenbedingungen - unter anderem politische. Und die seien nach seiner Betrachtung in der Gemeinde Eslohe positiv. Die Verschuldung sei marginal. Kassenkredite gebe es nicht. Viele Dorferneuerungsmaßnahmen seien umgesetzt oder in der Pipeline. Die Nahversorgung sei für eine so kleine Gemeinde wie Eslohe überdurchschnittlich. Die Bildungslandschaft mit sich gut entwickelnden Schulen sei außergewöhnlich gut aufgestellt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Sinem Efe. Foto: Benedikt Mathweis

Die Gemeinde weise neue Wohnbau- und Gewerbegebiete aus. Die Breitbandversorgung mit Glasfasertechnik werde aktuell weiter ausgebaut. Eslohe sei touristisch attraktiv und die Arbeitsmarktdaten seien ungewöhnlich günstig. Und mehr noch: „Eslohe ist die jüngste Gemeinde im Altersdurchschnitt aller Kommunen im HSK“, freute sich Kersting. „In den letzten zehn Jahren haben wir gemeinsam für unsere Gemeinde viel erreicht. Insgesamt hat Eslohe mit seinen Dörfern gute Perspektiven für die Zukunft“, so Kersting unter anderem mit Blick auf die aktuelle Haushaltssituation.

Kritische Worte

Bei der Betrachtung der aktuellen Situation auf Landes- und Bundesebene könne man allerdings schon einmal den Eindruck gewinnen, dass notwendige Einsichten hinter den täglich wechselnden oftmals sehr populistischen Schlagzeilen in den Hintergrund gerieten und sich die Politik zu oft mit sich selbst und ihrer eigenen Inszenierung beschäftige“, kritisierte Kersting. Aus seiner Sicht sei das ziemlich unverständlich, denn das gesamte Land sei in den letzten Jahren durchaus erfolgreich gewesen. „Noch nie ging es unserem Land so gut wie aktuell“, betonte Kersting.