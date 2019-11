Esloher Doppelmörder: Entscheidung nach weiterem Verdacht

Dem Doppelmörder, der 1988 in Eslohe einen Unternehmer-Sohn und dessen Großmutter getötet hat, droht keine Sicherungsverwahrung mehr. Der heute 63-Jährige Detlef M. war Ende 2017 in Verdacht geraten, einen weiteren Mord begangen zu haben, der sich bereits im Mai 1987 in Lohmar bei Bonn ereignet hatte.

Das Landgericht Bonn hat trotz gefundener DNA-Spuren allerdings keinen dringenden Tatverdacht erkannt, wie jetzt bekannt wurde. Wäre es zu einer Verurteilung gekommen, hätte der 63-Jährige mit einer nachträglichen Sicherungsverwahrung rechnen müssen.

Seit 30 Jahren in Haft

Bereits seit 30 Jahren sitzt Detlef M. wegen seiner Taten in Eslohe in Haft. Nach dem Doppelmord und der Entführung des Jungen hatte ihn das Landgericht Arnsberg zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und die verbüßt er nach Angaben der Staatsanwaltschaft immer noch - seit 2017 allerdings im offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach.

Im Schlafzimmer im ersten Stock (erstes Fenster von links) der Gaststätte Naafshäuschen in Lohmar wurde die damals 23-jährige Claudia O. erdrosselt aufgefunden. Foto: Manhold Jörg / Bonner Generalanzeiger

Im gleichen Jahr hatte Detlef M. zwar einen Antrag auf Haftentlassung gestellt. Als bekannt wurde, dass er aufgrund von DNA-Spuren verdächtig wird, einen weiteren Mord in Lohmar begangen zu haben, hatte sein Anwalt den Antrag allerdings wieder zurückgenommen. Ein erneuter Antrag auf Freilassung ist nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thomas Poggel aus Arnsberg bislang nicht gestellt worden.

Es war der 9. Mai 1987, als die 23-Jährige Claudia O. erwürgt in ihrer Wohnung in Lohmar bei Bonn aufgefunden wurde. Die Wohnung war durchwühlt, der Tresor stand offen. Bereits damals war Detlef M. verdächtig worden, die Tat begangen zu haben. Nachweisen konnte ihm das die Staatsanwaltschaft allerdings nie. Nach 30 Jahren schien es dann 2017 einen Durchbruch bei den Ermittlungen gegeben zu haben: Aus Hautschuppen, die am Tatort gefunden worden waren, konnte in einem neuen aufwendigen Verfahren DNA von Detlef M. gewonnen werden.

Daraufhin hatte das Siegburger Amtsgericht auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen Detlef M. erlassen - ein technischer Vorgang, schließlich saß M. ohnehin hinter Gittern. Weil der damals 61-Jährige den Mord an Claudia O. allerdings bestreitet, hatte er Beschwerde eingelegt.

Der erhoffte Durchbruch war keiner

Jetzt folgt die Erkenntnis: Der erhoffte Durchbruch war keiner. „Dem Landgericht Bonn reichten die Indizien für einen dringenden Tatverdacht nicht aus“, wie der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. „DNA-Spuren“, so sagt Faßbender, „werden manchmal überbewertet.“

Gefundene Hautschuppen an der Kleidung hätten beispielsweise sicherlich eine andere Qualität als Blutspuren des Täters am Opfer. Weitere Hinweise dafür, dass Detlef M. die Tat begangen haben könnte, hätten sich nicht ergeben, sagt Faßbender.

Geständnis im Fall Eslohe

Anders war das damals nach dem Kapitalverbrechen in Eslohe, das wochenlang für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Mann, der selbst Vater von zwei Kindern ist, hatte die Tat schließlich gegenüber den Polizeibeamten gestanden.

Detlef M. war damals in die Villa eines Esloher Unternehmers eingedrungen. Dort erdrosselte er die 56-jährige Großmutter des 15 Monate alten Jungen, entführte das Kind und tötete es wenig später ebenfalls. Obwohl der Junge bereits tot war, hatte Detlef M. ein millionenschweres Lösegeld für dessen Freilassung gefordert.

Antrag auf Freilassung wäre denkbar