Eslohe: Wo der Hermes-Mann der "Götterbote" ist

Eslohe Johannes Heinemann ist der "Götterbote" von Eslohe. Der Hermes-Zusteller liebt seinen Job. Stoppen kann ihn nicht einmal die Rente.

Es gibt wohl nur wenige Menschen in der Gemeinde Eslohe, die diesen Mann nicht kennen: den 66-jährigen Hermesboten Johannes Heinemann. Nach all den Jahren im Dienst wird er von vielen liebevoll nur "der Götterbote" genannt. Stets freundlich, gut gelaunt und zuvorkommend - das sind seine Markenzeichen. Selbstverständlich ist die stetige gute Laune dabei keineswegs, denn oft steht Johannes Heinemann noch spät abends bei seinen Kunden vor der Tür.

"Es hat noch nie wirklich Probleme damit gegeben", versichert der 66-Jährige. „Die Leute sind einfach froh, dass sie ihr Paket noch kriegen.“ Seit 14 Jahren ist er inzwischen für den Hermes-Paketdienst unterwegs. In seinem ersten Jahr war er noch in Sundern unterwegs. Seit 13 Jahren saust er durchs Gebiet der Gemeinde Eslohe. „Im Laufe der Jahre legt man sich selbst die effizienteste Strecke zu recht", sagt Heinemann.

Viele Ortsteile und kleinste Dörfer

Schließlich gebe es in der Gemeinde viele Ortsteile, kleinste Dörfer oder gar Einzelhäuser, die beliefert werden müssen. In seinen ersten Jahren bei Hermes hat Heinemann auch noch Berge, Visbeck, Grevenstein, Dorlar und Kirchrarbach angefahren. „Das wäre heute gar nicht mehr drin“, sagt er. Durchs Online-Shopping komme man fast nicht mehr nach.

Heinemanns Arbeitstag startet um 9 Uhr in der Früh in Schmallenberg: Pakete abholen und sortieren. Dann geht‘s auf Tour. Sein Arbeitstag ende frühestens um 21 Uhr. „Oft wird’s aber auch 22 Uhr oder gar noch später“, berichtet Heinemann. Gerade vor Weihnachte und zuletzt in der Corona-Zeit sei das keine Seltenheit.

Offiziell ist Heinemann seit 1. Dezember Rentner. Aber so ganz kann und will er noch nicht aufhören. Einige Touren hat er zwar schon abgegeben – Cobbenrode, Bremke und Reiste. Aber in Eslohe und in Wenholthausen ist er immer noch unterwegs. „Vielleicht bis Sommer, mal sehen“, sagt er und ergänzt mit einem lächeln: „Aber den Job will ja auch keiner machen, kein Wunder bei den Arbeitszeiten und das sechs Tage die Woche."

Zeit für ein kurzes Gespräch bleibt immer

Heinemann in seiner blauen Hermes-Montur, meist mit rotem Halstuch - und wenn‘s richtig kalt ist, auch mit roter Pudelmütze - fährt gern zu den Kunden. „Man kennt viele Leute. Trotz Stress bleibt immer Zeit für ein kurzes Gespräch“, sagt er. Er sei zufrieden, wenn die Kunden zufrieden sind und Freundlichkeit helfe da immens. Man müsse schon ein Händchen für die Leute haben, sinniert der Wenholthauser. „Mich können die Kunden auch ansprechen, wenn sie mal ein Retoure-Paket haben und nicht extra nach Eslohe können oder wollen. Das ist Service, wenn es vom Platz im Wagen passt.“

Der 66-Jährige macht seinen Job gern und offenbar auch gut, das merkt man nicht nur, das sagen auch die Empfänger seiner Pakete. „Der stand auch schon abends spät vor der Tür, als das Geschäft schon geschlossen war und er zu Hause gesehen hatte, dass ein Päckchen für meinen Schwiegervater von einer Versandapotheke dabei war. Vielleicht braucht er es ja heute Abend noch, war sein Kommentar als er vor der Tür stand“, erinnert sich Birgit Kersting vom gleichnamigen Reisebüro und ergänzt: „Großartiger Einsatz, oder?“.

"Eine Kuh war noch nicht dabei"

Ob es schonmal eine ungewöhnliche Fracht gab? Heinemann muss lachen. „Eine Kuh war noch nicht dabei“, sagt Eslohes „Götterbote“. Aber früher habe er auch schon mal Motorhauben dabei gehabt, die jemand über Ebay ersteigert hatte. Und liegengebliebene Gepäckstücke hat er im Auftrag der Bahn auch schon eingesammelt und zur Zentrale mitgenommen. Heute kommen die Koffer nur noch von der Zentrale zurück zum Inhaber bis zur Haustür. Meist seien es wirklich ganz normale Pakete für und von Privatkunden, die er befördere.

Besondere Vorkommnisse habe es in all den Jahren noch nicht gegeben - keine größere Autopanne, kein Unfall. Möge es auch in der kommenden Zeit so bleiben, wenn Heinemann auf den Esloher Straßen unterwegs ist. Und über die Zeit, die er durch die Abgabe einiger Touren gewonnen hat, hat sich Heinemann auch schon so seine Gedanken gemacht: Die werde er nutzen, um sich um seine sechs Enkelkinder zu kümmern.

Info-Box

Hermes Europe wurde 2009 gegründet und ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Otto Group im Segment Service.

Hermes Europe ist Nachfolger des Hermes-Versands, der 1972 in Hamburg vom Otto-Versand und der Werner Velbinger Organisation gegründet wurde.

Weltweit beschäftigt Hermes rund 15.500 Mitarbeiter.

Einer davon ist Johannes Heinemann aus Wenholthausen.