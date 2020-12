Es schneit im Sauerland - weißer Zuckerguss zu Weihnachten

Meschede Im Sauerland ist an den Weihnachtstagen etwas Schnee gefallen. Noch bleibt die weiße Pracht nicht liegen. Das könnte sich bald ändern.

Weiße Weihnachten sind selten, und so richtig weiß ist es auch in diesem Jahr im Sauerland nicht. Aber: Immerhin schneit es ab und zu und die Vorhersagen sehen so aus, dass weitere weiße Flocken in den kommenden Tagen vom Himmel rieseln.

Schnee auf dem Kahlen Asten

Seit dem Ersten Weihnachtstag gehen Schneeschauer im Hochsauerlandkreis nieder. Liegen bleiben die Flocken allerdings - noch - nicht. Die Straßen sind frei. Meistens bildet sich nur kurzzeitig ein weißer Schleier, der direkt wieder abtaut. Nur in den Höhenlagen, beispielsweise auf dem Kahlen Asten, ist eine sehr dünne Schneeschicht zu sehen.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]

Zum Ersten Weihnachtsfeiertag hatte eine nördliche Strömung das Sauerland erreicht. Mit ihr wird wolkenreiche Luft gegen das Rothaargebirge gedrückt und es kann gelegentlich schneien. In den tieferen Lagen kommt ein Gemisch aus Schnee und Regen zu Boden, bei kurzen Auflockerungen ist es aber meist meist trocken.

Niederschläge am Sonntag

Wetter-Experte Julian Pape sagt die weiteren Aussichten wie folgt vorher: In der Nacht zum Samstag ist es bewölkt mit kurzen Auflockerungen, dabei meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -4°C. In der Nacht zu Sonntag kommen dann mit einem kräftig auffrischenden Wind neue Niederschläge auf, welche den ganzen Tag anhalten.

Ab 400 Metern Höhe können dabei 5 bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Weitere Informationen zum Wetter im Sauerland gibt es unter www.wetter-sauerland.de.