Es geht los: Vorbereitung auf Neubau der B7 hinter Nuttlar

Nuttlar/Brilon. Der Landesbetrieb Straßenbau möchte die Planung des B7-Neubaus zwischen Nuttlar und Brilon vorantreiben. Noch in dieser Woche Woche geht es los.

Am 14. August sind die Zufallsbürgerinnen und -bürger gefragt, sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Neubau der B7n von Nuttlar bis Brilon einzubringen - beim ersten Dialogforum zum Thema „Natur- und Artenschutz“.

Projekt schnell voranbringen

Oberstes Ziel aller Treffen und Beteiligungsformate: Das Projekt schnell voranzubringen, indem gemeinsam mit Bürgern, Landwirten und Politikern Lösungen diskutiert und die bestmögliche und machbare Trassenvariante gefunden wird. An vier feststehenden Terminen werden die 30 per Los ausgewählten Zufallsbürger aus den betroffenen Orten bis Anfang Oktober zu verschiedenen Themen rund um die B7n-Trasse diskutieren. Und es gibt jede Menge weiterer Beteiligungsformate.

Für den Bau sind derzeit verschiedene Linienführungen in der Diskussion, darunter auch Trassen, die von Bürgern vorgeschlagen wurden. Um die Trassenauswahl zu beschleunigen sollen so schnell wie möglich alle Beteiligten an einen Tisch geholt werde. „Dem ausdrücklichen Wunsch vieler Teilnehmenden, das erste Dialogforum vor Ort und nicht digital durchzuführen, kommen wir gern nach.

Nichtsdestotrotz beobachten wir die aktuelle Situation und sind bereit, falls die Veranstaltung angesichts steigender Corona-Infektionen doch digital stattfinden müsste“, betont Lars Voigtländer, Leiter der Abteilung Planung beim Landesbetrieb. Das Dialogforum mit den Zufallsbürgern solle auf dem Weg zur Auswahl der bestmöglichen Variante ein wichtiger Bestandteil im Planungsprozess sein.

Vier Veranstaltungen

Insgesamt sind vier Veranstaltungen in den frühen Abendstunden vorgesehen. Eine exklusive Veranstaltung für die Landwirtschaft ist für den 28. August vorgesehen - ebenfalls vor Ort.

Außerdem hat der Landesbetrieb Straßenbau in Meschede angekündigt, im Herbst noch mit einem Infomobil auf den Marktplätzen zu informieren und Anregungen aus der Bevölkerung aufgenommen werden. Zusätzliche Ausstellungsformate oder Infomessen sollen folgen. Politiker aus allen Ebenen können sich unter anderem im Politischen Begleitkreis einbringen.